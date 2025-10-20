Caterina Scorsone dà il suo momentaneo addio a Grey’s Anatomy. Il medical drama ha iniziato la sua ventiduesima stagione con il botto. Un’esplosione ha infatti colpito il Grey + Sloan Memorial Hospital e ha provocato la morte di uno dei suoi personaggi principali, Monica Beltran.

Quanto accaduto durante la prima puntata del nuovo corso ha provocato delle ripercussioni anche negli altri protagonisti. Chi ha avuto delle forti ripercussioni è stata Amelia. La sorella di Derek è infatti devastata per quanto accaduto all’ospedale, di cui si sente colpevole.

Tutto nasce infatti dal caso di Dylan Gatlin, una giovane paziente della Beltran a cui ha proposto di intervenire con una tecnica innovativa che ha poi causato l’incidente. Nel secondo episodio della stagione 22 vediamo un’Amelia chiusa in camera che rifiuta di avere contatti con il mondo esterno. Neanche il ritorno di Maggie sembra sortire, all’inizio, alcun effetto.

Al termine di questo cruciale episodio c’è un altro colpo di scena. La dottoressa Shepherd decide di prendersi un periodo sabbatico e lascia momentaneamente Seattle. L’uscita di scena di Caterina Scorsone non è però definitiva.

Ma come mai gli sceneggiatori hanno preso questa decisione? Tutto nascerebbe da motivi legati a tagli di budget di cui vi abbiamo già parlato in un precedente articolo. La produzione ha richiesto infatti una riduzione dei costi che ha costretto la sceneggiatura a fare a meno di una copertura completa da parte del cast.

Secondo quanto riportato da Deadline l’assenza di Scorsone sarà di almeno 8 episodi e il suo ritorno è previsto nel 2026. Esattamente come è accaduto nella scorsa stagione infatti molti veterani di Grey’s Anatomy vedranno una presenza ridotta a soli 14 dei 18 episodi previsti. Amelia invece sarà presente in 10 puntate.