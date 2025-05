Il cast di DOC USA è stato scelto con grande cura, selezionando attori di fama internazionale per interpretare i ruoli chiave del remake americano. La serie, ispirata al successo italiano, vede protagonisti personaggi intensi e complessi, capaci di portare sullo schermo la stessa intensità emotiva che ha reso celebre l’originale.

Con un cast di attori di alto livello, DOC USA si propone di conquistare il pubblico anche in Italia grazie alla sua messa in onda su Rai 1.

Grazie a The Direct, scopriamo insieme chi sono i volti principali di questa nuova avventura televisiva.

Molly Parker è Dr. Amy Larsen: protagonista di DOC USA

A interpretare la protagonista del remake americano di DOC è Molly Parker, un’attrice che ha saputo distinguersi in produzioni di grande rilievo come House of Cards e Deadwood. In DOC USA, Parker veste i panni di Dr. Amy Larsen, rigida e competente capo della Medicina Interna presso il Westside Hospital. La sua vita viene sconvolta da un incidente che le provoca un trauma cranico e la perdita di memoria degli ultimi otto anni, costringendola a ricostruire i rapporti personali e professionali.

Omar Metwally interpreta Dr. Michael Hamda in DOC USA

Omar Metwally dà il volto a Dr. Michael Hamda, ex marito di Amy Larsen e Chief Medical Officer dell’ospedale. La loro separazione, avvenuta quattro anni prima dell’incidente, è una delle tante scoperte scioccanti che Amy dovrà affrontare nel suo percorso di recupero. Metwally è noto per i suoi ruoli in serie come Big Sky, The Affair e Treadstone.

Jon Ecker è Dr. Jake Heller nel cast di DOC USA

Nel cast di DOC USA troviamo anche Jon Ecker, che interpreta Dr. Jake Heller, un medico affascinante e ambizioso che aveva una relazione segreta con Amy prima dell’incidente. La sua presenza sarà fondamentale nel complicato percorso di ricostruzione della memoria di Amy. Ecker è conosciuto per le sue apparizioni in Queen of the South e Firefly Lane.

Amirah Vann interpreta Dr. Gina Walker in DOC USA

A dare volto alla migliore amica di Amy Larsen è Amirah Vann, che interpreta Dr. Gina Walker. Oltre ad essere un’attenta professionista, Gina diventa il pilastro su cui Amy può contare per ricostruire i tasselli mancanti della sua vita. Vann ha già mostrato il suo talento in serie di successo come Underground e Queen Sugar.

Anya Banerjee è Dr. Sonya Maitra nel remake americano di DOC

Anya Banerjee entra nel cast come Dr. Sonya Maitra, una giovane e brillante specializzanda che non vede di buon occhio l’atteggiamento distaccato di Amy Larsen. La Banerjee ha già recitato in produzioni come The Blacklist, Auckward Love e Speak to Me.

Scott Wolf è Dr. Richard Miller nella versione americana di DOC

Scott Wolf veste i panni di Dr. Richard Miller, un medico di lunga esperienza che si sente messo in ombra dalla carriera di Amy. Le dinamiche tra i due saranno un punto centrale nello sviluppo della trama. Wolf è noto per i suoi ruoli in Nancy Drew, The Night Shift, Perception e Party of Five.

Il cast di DOC USA si presenta solido e promettente, con interpreti capaci di dare profondità e sfumature ai personaggi. La serie, in onda dal 20 maggio su Rai 1 e disponibile in streaming su RaiPlay, punta a replicare il successo della serie originale italiana, offrendo una narrazione intensa e coinvolgente.