Nelle ultime ore è stato annunciato che Carey Mulligan sarebbe entrata nel cast del film Netflix dedicato a Le cronache di Narnia. Ecco che cosa sappiamo sulla sua parte.

Carey Mulligan ne Le cronache di Narnia

Da ormai diversi mesi c’è fermento sul web per i casting dei nuovi film Netflix su Le cronache di Narnia. Il primo racconto che dovrebbe venire adattato sarà “Il nipote del mago“, in cui si parla delle origini di questo luogo magico e si tratterà della prima trasposizione cinematografica.

Nelle scorse settimane, alcune indiscrezioni hanno rivelato che Meryl Streep sarebbe stata scelta per prestare la voce al leone Aslan mentre Daniel Craig dovrebbe interpretare lo zio di Digory Kirke. In seguito è trapelata la notizia secondo la quale Emma Mackey sarebbe stata scelta per vestire i panni della Strega Bianca, ma le news non finiscono qui.

Nella notte, Deadline ha affermato che Carey Mulligan sarebbe in trattative per entrare nel cast de Le cronache di Narnia. Il ruolo che dovrebbe interpretare pare sia quello della madre di Digory, uno dei più giovani protagonisti. Il sito rivela che, al momento, Netflix non ha ancora voluto rilascito dichiarazioni.

Carey Mulligan è stata candidata per tre volte ai Premi Oscar e ha ottenuto altri riconoscimenti. L’attrice è meglio conosciuta per aver preso parte a film come Orgoglio e pregiudizio, An Education, Il grande Gatsby, Una donna promettente e il più recente Saltburn. Solo con il tempo, tuttavia, scopriremo se la notizia del suo ingresso nel cast dell’adattamento de Le cronache di Narnia verrà confermato oppure no.

Le riprese sembra che inizieranno il prossimo anno anche se non abbiamo una data precisa. L’uscita, invece, dovrebbe essere prevista per il 2027 o 2028, quindi i fan della saga dovranno pazientare ancora un po’ di tempo.