Stando a quanto riportano alcune indiscrezioni sul web, grande assente del live action di Lilo e Stitch potrebbe essere proprio il Capitano Gantu. Ecco che cosa sappiamo.

Il rumor su Lilo e Stitch

Tra non molti giorni uscirà finalmente in Italia il live action di Lilo e Stitch. L’entusiasmo è alto anche se non mancano delle polemiche per quanto riguarda alcuni cambiamenti pensati per l’occasione, come per esempio il fatto che Jumba e Pleakley avranno una versione completamente umana.

Il regista ha però spiegato che, nonostante questo, la pellicola mira a far emozionare il pubblico: “Vogliamo fare qualcosa di diverso con Jumba e Pleakley. Questa è la mia storia preferita. Il pubblico si troverà davanti a una serie di emozioni a un certo punto“. Sembra, però, che all’orizzonte ci sia un’altra modifica all’interno della storia e i fan non saranno contenti.

Stando a quanto riporta un’indiscrezione di The Hollywood Handle, il Capitano Gantu non sarà presente nel live action di Lilo e Stitch. Questa informazione, che ancora non sappiamo quanto sia attendibile, ha messo in allarme tutti i fan. Questi hanno lamentato il fatto che il personaggio ha un ruolo fondamentale all’interno del cartone animato Disney, quindi questa scelta non avrebbe molto senso.

Al momento non sappiamo che cosa ci sia di vero o che cosa accadrà all’interno del film live action. L’appuntamento per scoprirlo è fissato al 21 maggio 2025 in tutte le sale italiane e in streaming su Disney Plus verrà reso disponibile tra alcuni mesi, molto probabilmente.

Voi cosa ne pensate di questo presunto cambio di rotta rispetto al film d’animazione originale? Fatecelo sapere con un commento.