Willem Dafoe prima scelta per Scrooge nel nuovo Canto di Natale

Un nuovo adattamento cinematografico di Canto di Natale è ufficialmente in preparazione, e questa volta a guidarlo sarà Robert Eggers, regista visionario di The Lighthouse e The Northman.

Il film, prodotto da Warner Bros. Pictures, promette una rilettura originale e cupa del celebre racconto natalizio di Charles Dickens, pubblicato per la prima volta nel 1843 e che negli anni ha visto numerosi adattamenti, sia per il cinema che per la TV.

Eggers, che firmerà sia la sceneggiatura che la regia, lavorerà al progetto insieme a Chris Columbus e Eleanor Columbus per la società Maiden Voyage.

Sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali sul cast, Deadline ha rivelato che il regista avrebbe scritto il ruolo di Ebenezer Scrooge per Willem Dafoe. I due hanno già lavorato insieme in diverse occasioni e l’idea di Dafoe nei panni dell’avaro protagonista ha già acceso la curiosità dei fan.

La trama del film Canto di Natale, come nell’opera originale, seguirà la trasformazione di Scrooge dopo l’incontro con tre spiriti natalizi e il fantasma del suo defunto socio Jacob Marley.

Il racconto, intramontabile nel tempo, ha avuto, come detto, molte versioni per lo schermo. Si passa dal film animato del 2009 con Jim Carrey diretto da Robert Zemeckis, fino alla miniserie del 2019 con Guy Pearce e Andy Serkis.

Il progetto arriva in un momento particolarmente prolifico per Eggers, reduce dal successo di Nosferatu, la sua reinterpretazione gotica del classico del 1922. Il film, con un cast che includeva Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Emma Corrin e lo stesso Dafoe, ha incassato oltre 180 milioni di dollari al botteghino mondiale.

Parallelamente, Eggers sta lavorando anche a Werwulf, un horror sui lupi mannari in uscita il 25 dicembre 2026 per Focus Features. In una recente intervista a Rotten Tomatoes, il regista ha dichiarato di preferire le ambientazioni storiche.

Questo nuovo Canto di Natale potrebbe quindi offrire una versione inedita, intensa e autoriale di un classico amato da generazioni.