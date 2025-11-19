Dopo anni di attesa, imprevisti e set interrotti, Sandokan sta finalmente per arrivare sul piccolo schermo Dal 1° dicembre,…

Dopo anni di attesa, imprevisti e set interrotti, Sandokan sta finalmente per arrivare sul piccolo schermo

Dal 1° dicembre, in prima serata su Rai1, gli spettatori potranno seguire gli otto episodi che riportano in TV l’eroe creato da Salgari. A indossare i panni della Tigre della Malesia è Can Yaman, 36 anni, che chiarisce subito un punto: la nuova serie non vuole replicare lo storico sceneggiato degli anni ’70, ma proporre una lettura totalmente diversa del personaggio.

Una sfida fisica al limite

Yaman ha affrontato una preparazione durissima per trasformarsi in Sandokan. Arrivava dal set de Il Turco con un fisico molto più massiccio, e per aderire all’immagine di un pirata agile e scattante ha dovuto perdere più di 10 chili in poche settimane, seguendo un regime di digiuno intermittente.

Ma non si è trattato solo di allenamento: l’attore ha lavorato sull’aspetto emotivo del personaggio, cercando di portare sullo schermo un combattente determinato ma capace di empatia e umanità.

L’incidente che ha fatto temere il peggio

Tra le prime scene girate c’è stato un momento che Yaman definisce “terrificante”. Durante un’esplosione prevista dalla sceneggiatura, la canoa su cui si trovava è stata sbalzata in aria. L’attore è finito in acqua e il costume di scena, molto pesante, gli si è avvolto addosso impedendogli di riemergere. A intervenire è stato il regista, che stava riprendendo da sotto la superficie e lo ha aiutato a liberarsi.

Niente controfigure e rispetto per le scene romantiche

Pur consapevole dei rischi, Yaman ha rifiutato di farsi sostituire negli stunt più complessi: «È un ruolo che voglio vivere fino in fondo». Accanto a lui, nelle sequenze più sentimentali, l’attrice Marianna, con cui ha costruito un’intesa basata su rispetto e professionalità.

Sandokan conquista una nuova generazione?

La serie promette azione, emozioni e un protagonista che ha affrontato una trasformazione totale pur di dare credibilità al personaggio.