Nozze in arrivo per Camila Mendes

Matrimonio in vista per Camila Mendes. L’attrice, nota al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Veronica Lodge per tutte e sette le stagioni di Riverdale, sposerà il suo compagno Rudy Mancuso. I due hanno iniziato a frequentarsi nell’estate del 2022 e da quel momento sono inseparabili.

Camila e Rudy hanno di recente recitato fianco a fianco in Musica, coming-of-age drama che è stato diretto proprio da Mancuso. La notizia delle nozze è stata data in anteprima da People ma è stata subito confermata ufficialmente da parte dei diretti interessati con un post congiunto su Instagram.

“Fidanzata ufficialmente con il mio migliore amico“, ha scritto Camila come didascalia di un carosello che mostra i momenti magici della proposta. Tutto è avvenuto al termine di una festa che i due hanno tenuto al Chateau Marmont di Los Angeles per celebrare la loro unione.

Tante le reazioni di entusiasmo dei fan di Mendes, che hanno preso d’assalto il post. Nella sezione commenti non si possono non notare anche le congratulazioni scritte da alcuni ex protagonisti di Riverdale. “Ti amo tantissimo, mia Cami. Congratulazioni a entrambi!“, sono le parole usate da Lili Reinhart (interprete di Betty Cooper).

“OH MIO DIO! Meraviglioso. Sono così contenta per entrambi“, ha aggiunto Vanessa Morgan. Tra i tanti volti noti che si sono congratulati con Camila Mendes e Rudy Mancuso anche Sofia Carson, Vanessa Hudgens, Phoebe Dynevor e Rachel Zegler.

Prima di unirsi a Mancuso, la Mendes aveva avuto una lunga relazione con Charles Melton. I due attori si erano conosciuti sul set di Riverdale e si erano frequentati per circa un anno tra il 2018 e il 2019.

Leggi anche: Gabriel Guevara potrebbe tornare per un sequel della saga Culpables

Prima ancora Camila aveva frequentato per quattro anni il fotografo e regista Ian Wallace.