Cambio al vertice di Calabasas

Calabasas avrà un nuovo showrunner. Era il giugno del 2024 quando si parlò per la prima volta della nuova serie Netflix prodotta da Kim Kardashian ed Emma Roberts. Le due attrici, che si sono conosciute sul set di American Horror Story: Delicate, unirono le forze per portare sul piccolo schermo un adattamento televisivo di If You Lived Here You’d Be Famous By Now.

Al centro della trama troviamo Via, una ragazza di 16 anni che frequenta una scuola cattolica del Midwest. La sua vita cambia bruscamente quando è costretta a trasferirsi nel mondo molto più veloce (e decisamente lontano dal suo) della Calabasas High.

Qui nessuno è davvero come sembra e tutti cercano di essere qualcun altro. Allo stesso tempo però si tratta di un luogo in cui i sogni diventano realtà, non senza complicazioni e conseguenze a volte impreviste.

Alla guida dello show, che era stato definito dalla Roberts “un po’ The O.C. e un po’ Pretty Little Liars“, c’era Marlene King. Come riportato negli ultimi giorni da Deadline però la produttrice e creatrice di PLL ha fatto un passo indietro ed è stata sostituita come showrunner.

Al suo posto è entrato Chris Van Dusen, che è il creatore di un’altra serie di enorme successo targat Netflix: Bridgerton. Attualmente il progetto però non ha ancora una data di inizio riprese ufficiale né tantomeno di uscita. Van Dusen in carriera ha lavorato al fianco di Shonda Rhimes in altre serie di successo, come Grey’s Anatomy e Scandal.

Aumenta sempre di più intanto l’impero di Kim Kardashian. Star dei reality, produttrice, imprenditrice di successo grazie alla sua linea Skims e ora anche attrice. Dopo American Horror Story infatti, Ryan Murphy l’ha voluta come protagonista di All’s Fair.

Si tratta di una serie tutta al femminile su uno studio legale. Al suo fianco c’è un cast strabiliante formato da Sarah Paulson, Glenn Close, Naomi Watts, Niecy Nash e Teyana Taylor.