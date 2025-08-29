Scopriamo tutto sul film Bugonia di Lanthimos con Emma Stone, in gara a Venezia: data di uscita, trama e cast

Contenuti Uscita

Trama

Cast

Trailer

Il regista visionario Yorgos Lanthimos e l’attrice premio Oscar Emma Stone tornano a collaborare in Bugonia, una commedia nera fantascientifica che promette di lasciare il segno.

Data di uscita Bugonia

Bugonia ha fatto il suo debutto mondiale alla 82ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia il 28 agosto 2025 ed è in concorso per il Leone d’oro. Ma quando esce nei cinema italiani? La data di uscita nelle sale è fissata per il 23 ottobre con Universal Pictures.

Trama

Dopo i successi di La Favorita, Povere creature e Kinds of Kindness, Yorgos Lanthimos e Emma Stone portano sul grande schermo il remake in lingua inglese di Save the Green Planet!, cult sudcoreano del 2003 diretto da Jang Joon-hwan.

La storia narrata in Bugonia segue due giovani complottisti che decidono di rapire Michelle Fuller, potente CEO di una multinazionale. Convinti che la donna sia in realtà un’aliena venuta per distruggere la Terra, i due la tengono prigioniera in un bunker, dando vita a una vicenda surreale che mescola paranoia, satira e tensione psicologica.

Cast di Bugonia

Emma Stone interpreta la misteriosa Michelle Fuller, affiancata da Jesse Plemons (Killers of the Flower Moon, Civil War) e dal giovane talento Aidan Delbis nei panni dei rapitori. Completano il cast gli attori Alicia Silverstone (Ragazze a Beverly Hills) e Stavros Halkias.

La sceneggiatura è firmata da Will Tracy (The Menu). Mentre tra i produttori figurano Ed Guiney, Andrew Lowe, Ari Aster, Lars Knudsen, Miky Lee, Jerry Kyoungboum Ko, oltre allo stesso Lanthimos ed Emma Stone.

Trailer

Di seguito potete vedere il trailer ufficiale del film in lingua originale, con i sottotitoli in italiano.

Bugonia si candida a essere uno dei film più discussi della stagione, unendo lo stile unico di Yorgos Lanthimos a un cast stellare.