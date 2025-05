Brokeback Mountain arriva a teatro

I segreti di Brokeback Mountain torna a vivere in Italia con un nuovo spettacolo teatrale. Il film romantico del 2005 diretto da Ang Lee vedeva come protagonisti Jake Gyllenhaal e un compianto Heath Ledger. Al centro della trama la storia d’amore tra due cowboy, Jack Twist ed Ennis del Mar, la cui attrazione nasce durante un lavoro stagionale in cui sono chiamati a condurre un gregge di pecore.

La pellicola ottenne ben 8 nomination agli Oscar, riuscendo a portare a casa 3 statuette. La storia raccontata nel film e nel racconto di Annie Proulx prima vivrà in una nuova versione teatrale. Protagonisti dello spettacolo saranno due attori sempre più apprezzati dal pubblico e una nota cantautrice.

Si tratta di Filippo Contri, Edoardo Purgatori e Malika Ayane. Contri si è fatto conoscere prevalentemente con Vita da Carlo, la serie con protagonista Carlo Verdone su Paramount+, nella quale interpreta il figlio dell’attore. Purgatori invece ha raggiunto la popolarità in tv con il ruolo di Emiliano Lupi nelle ultime stagioni di Un medico in famiglia.

Negli ultimi anni ha lavorato diverse volte al fianco di Ferzan Ozpetek. Era infatti tra i protagonisti della serie Le fate ignoranti su Disney+ e ha fatto parte del cast di La dea fortuna e, più di recente, di Diamanti. Al cinema si è fatto apprezzare anche negli esordi alla regia di Pilar Fogliati (Romantiche) e di Michela Giraud (Flaminia).

Chiude il cast de I segreti di Brokeback Mountain Malika Ayane. Cantautrice di successo per Ayane si tratta del primo vero ruolo importante da protagonista come attrice. “Ed è con estrema felicità, stupore, contentezza, gratitudine, commozione e un botto di altre cose che vi annuncio che dal 18 Ottobre io ed Edoardo Purgatori andremo in tourné con I segreti di Brokeback Mountain“, ha scritto sul suo profilo Filippo Contri.

Al momento non è stato ancora rilasciato il calendario con tutte le date, che verranno annunciate nei prossimi giorni.