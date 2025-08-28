Bridgerton, nuovi spin-off in arrivo

Shonda Rhimes è in vena di comunicazioni ufficiali. La produttrice è la mastermind che ha portato al successo show come l’immortale Grey’s Anatomy o Scandal. Forse non tutti sanno però che c’è proprio Rhimes con la sua casa di produzione Shondaland dietro Bridgerton, uno dei più grandi successi della storia di Netflix.

Del period drama, che tornerà nel 2026 con la sua terza stagione, Shonda è produttrice esecutiva. Negli scorsi giorni la donna è stata ospite dell’evento Edinburgh TV Festival in cui ha rivelato il numero di stagioni definitivo che avrà la serie (confermando ciò che sappiamo ormai da diversi anni).

Nel corso della manifestazione poi Shonda ha anche parlato di possibili nuovi spin-off di Bridgerton. “C’è una possibilità di spin-off“, sono state le sue parole esatte. In passato il period drama ha già ampliato il suo universo con il prequel La regina Carlotta.

La serie, con protagonisti India Amarteifio e Corey Mylchreest, ha esplorato la storia della futura sovrana e ha svelato qualcosa in più sul suo incontro con Re Giorgio. Lo show risale al 2023 e, da quell’anno, non ci sono state evoluzioni sostanziali in merito.

Si è parlato in passato di un possibile nuovo prequel incentrato sulla storia di Violet ed Edmund, i genitori dei fratelli Bridgerton. Una voce che non ha mai avuto una conferma ufficiale da parte della produzione.

Se si leggono le parole di Shonda Rhimes però sembra che ci sia un ventaglio di possibilità a disposizione. Non ci resta che attendere qualcosa in più dai canali ufficiali. Nel frattempo c’è molta attesa per l’uscita della quarta stagione, che sarà incentrata su Benedict.

Al momento Netflix non ha ancora comunicato una data di uscita ufficiale ma alcuni indizi lasciano supporre che le nuove puntate potrebbero arrivare sul catalogo già nel gennaio del 2026.