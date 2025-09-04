Spoiler su Bridgerton 5?

E se Julia Quinn avesse spoilerato il protagonista di Bridgerton 5? C’è molta curiosità tra i fan del period drama Netflix per sapere chi conquisterà il centro della scena nella quinta stagione. La quarta annata dello show potrebbe arrivare sulla piattaforma nei primi mesi del 2026.

E sempre nel 2026 dovrebbe iniziare invece la produzione del prossimo ciclo di episodi. Quinn, che è la scrittrice del ciclo di romanzi da cui lo show prende ispirazione, potrebbe aver di fatto dato un indizio sul futuro nel suo profilo Instagram.

La scrittrice ha pubblicato qualche scatto ritraente una conversazione tra lei e Claudia Jessie, interprete di Eloise, e risalenti al 2019. Negli scatti l’autrice chiede all’attrice se ha letto il libro che riguarda il suo personaggio. La didascalia che accompagna le foto sembra dare un indizio: “Guardando indietro… e guardando avanti“.

Secondo molti Julia Quinn avrebbe, di fatto, spoilerato che sarà proprio Eloise la protagonista di Bridgerton 5. Tra l’altro la scrittrice ha utilizzato anche l’hashtag To Sir Philip With Love, che sarebbe il titolo del libro dedicato alla protagonista.

Ricordiamo infatti che Sir Philip Crane sarà è l’uomo che farà capitolare Eloise e che nella serie sarà interpretato da Chris Fulton. Ovviamente il post in questione ha fatto il giro del web ed è stato preso d’assalto dai tanti fan dello show, certi che sarà proprio Claudia Jessie la protagonista del nuovo ciclo di episodi.

Ricordiamo infatti che, come confermato anche da Shonda Rhimes in persona, Bridgerton avrà un totale di 8 stagioni e ognuna di esse sarà dedicata a una dei fratelli. La quarta annata, le cui riprese sono terminate negli scorsi mesi, vedrà al centro della scena Benedict.

Leggi anche: Ashby Gentry rivela di aver sofferto per una scena di Alex in Uno splendido errore

Lo scapolo d’oro troverà l’amore grazie al nuovo ingresso Sophie Baek, che sarà interpretata dal nuovo ingresso Yerin Ha.