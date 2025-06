Le riprese di Bridgerton 4 sono terminate

Sono giunte a conclusione le riprese di Bridgerton 4. La quarta stagione della popolare serie Netflix, iniziate diversi mesi fa, sono terminate nelle scorse ore. A dare il lieto annuncio sono stati proprio i canali ufficiali della piattaforma attraverso un video dal set.

Nella clip, che potete recuperare qui in alto, vediamo i protagonisti togliere i sontuosi abiti di scena del 1800 e indossare nuovamente quelli attuali. Ad aprire il video è Yerin Ha, new entry che interpreterà la protagonista femminile della stagione Sophie Baek.

A chiudere il video è invece Luke Thompson, che con il suo Benedict conquista la scena dopo anni di “supporto” agli altri fratelli Bridgerton. Ma oltre a sottolineare le presenze nella clip quello che ha catturato l’attenzione dei fan sono le assenze. Una in particolare “pesa” più di altre e ha già scatenato decine di commenti.

All’appello manca Luke Newton, protagonista della passata stagione nei panni di Colin. L’attore è infatti assente nelle immagini mostrate mentre la sua partner di scena, Nicola Coughlan (alias Penelope) c’è. Cosa significa questo?

Penelope tornerà senza il suo neo-marito nelle nuove puntate, esattamente come fece Phoebe Dynevor nella seconda stagione (dopo che Regé-Jean Page disse addio allo show)? L’allarme lanciato dai seguaci della serie dovrebbe però essere privo di fondamento: per quel che è emerso negli scorsi mesi Luke Newton dovrebbe far parte del cast di Bridgerton 4.

Nel video sono assenti anche il visconte Anthony e la viscontessa Kate Bridgerton. Anche in questo caso però non c’è niente di cui preoccuparsi. Sia Jonathan Bailey che Simone Ashley hanno garantito in diverse interviste che torneranno anche nella nuova stagione.

Non c’è traccia neanche di Portia e delle sorelle di Penelope, Prudence e Philippa. A differenza dei casi appena citati, però, non siamo certi della presenza delle stesse nei nuovi episodi. Per sapere chi ci sarà e chi no in maniera definitiva dovremo attendere almeno il 2026, anno in cui con molta probabilità Bridgerton 4 arriverà su Netflix.