Netflix ha annunciato ufficialmente la data di uscita di Bridgerton 4, che sarà divisa in due parti, in arrivo nel 2026

Netflix ha rivelato la data di uscita della stagione 4 di Bridgerton

Netflix ha finalmente rotto il silenzio e rivelato la notizia che tutti i fan di Bridgerton aspettavano: l’uscita della stagione 4 è prevista per il 2026 e sarà divisa in due parti. Dopo settimane di indiscrezioni e piccoli errori da parte di Netflix Netherlands, l’annuncio è arrivato con un teaser ufficiale che ha immediatamente scatenato l’entusiasmo del pubblico.

La prima parte di Bridgerton 4 — composta da quattro episodi — uscirà su Netflix il 29 gennaio 2026. La seconda parte, invece, sarà disponibile dal 26 febbraio 2026.

Come anticipato dalla sinossi ufficiale diffusa da Netflix, la nuova stagione sposterà i riflettori su Benedict Bridgerton, interpretato da Luke Thompson. Dopo le storie d’amore di Daphne, Anthony e Colin, sarà infatti il secondogenito dei Bridgerton a diventare protagonista.

Benedict, dallo spirito libero e bohémien, non ha alcuna intenzione di sposarsi. La situazione per lui cambia quando incontra la misteriosa Dama in Argento, interpretata da Yerin Ha, durante il ballo in maschera organizzato da Lady Violet Bridgerton, la matriarca della famiglia.

Il teaser diffuso da Netflix mostra Benedict, vestito di nero e mascherato, scendere una grande scalinata, mentre Sophie (la Dama in Argento), in abito argentato con guanti bianchi e maschera scintillante, la risale.

I due si incrociano e si sfiorano appena le mani. La scena si sposta, poi, sul grande salone da ballo, dove i due si ritrovano faccia a faccia. Il video di chiude con il guanto di Sophie lasciato a terra, in una sorta di richiamo al fascino di una moderna Cenerentola.

La stagione 4 di Bridgerton è ispirata al terzo romanzo di Julia Quinn, “La proposta di un gentiluomo”. Secondo la showrunner Jess Brownell, questo nuovo capitolo mostrerà un lato inedito e più intimo di Benedict. La storia approfondirà la sua complessità e il suo percorso personale.

Oltre a Luke Thompson e Yerin Ha, nel cast torneranno anche Nicola Coughlan (Penelope Featherington), Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Luke Newton (Colin Bridgerton) e Claudia Jessie (Eloise Bridgerton).

Con il suo tono romantico e fiabesco, Bridgerton 4 promette di riportare gli spettatori nel cuore scintillante dell’alta società londinese. Tra passione, segreti e balli in maschera, si consolida ancora una volta il successo globale della serie prodotta da Shondaland per Netflix.