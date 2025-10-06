Sarebbe stata spoilerata per sbaglio la data d’uscita di Bridgerton 4? Il post che ha scatenato la teoria dei fan

Spoilerata la data di uscita di Bridgerton 4?

Un errore di una pagina ufficiale di Netflix potrebbe aver spoilerato la data di uscita di Bridgerton 4? C’è molta attesa per la quarta stagione del period drama, che torna nel 2026 a distanza di due anni dalla precedente annata. Al centro della trama nel nuovo ciclo di episodi ci sarà Benedict, che troverà l’amore grazie alla new entry Sophie Baek (interpretata da Yerin Ha).

Nei mesi precedenti è stato pubblicato un primo teaser trailer che mostra il primo incontro della nuova coppia, avvenuto durante un ballo in maschera organizzato da Violet Bridgerton. Nelle prime comunicazioni ufficiali da parte della piattaforma si è parlato genericamente di 2026 come data di uscita. Oggi abbiamo però qualche indizio in più.

Sta facendo il giro del web un presunto leak apparso per sbalgio online. Accidentalmente l’account ufficiale di Netflix dei Paesi Bassi avrebbe pubblicato un nuovo poster ufficiale di Bridgerton 4 in cui sono riportate le nuove date di uscita. Esattamente come accaduto in precedenza infatti anche la quarta stagione dovrebbe essere suddivisa in due parti differenti.

Il debutto della prima parte è previsto per il prossimo 29 gennaio. La seconda e ultima parte arriverà nel catalogo della piattaforma a partire dal 26 febbraio. Al momento non c’è stata alcuna comunicazione ufficiale da parte di Netflix in merito. Ma gli spoiler, o presunti tali, su Bridgerton non sono finiti qui.

Secondo una teoria emersa sul web qualche settimana fa Julia Quinn, scrittrice dei romanzi da cui la serie prende ispirazione, avrebbe spoilerato Eloise protagonista della quinta stagione. La scrittrice ha pubblicato qualche scatto ritraente una conversazione tra lei e Claudia Jessie, interprete del personaggio, e risalenti al 2019. Negli scatti l’autrice chiede all’attrice se ha letto il libro che riguarda il suo personaggio. La didascalia che accompagna le foto sembra dare un indizio: “Guardando indietro… e guardando avanti“. Che sia una conferma su quello che accadrà in futuro?