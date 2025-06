In lavorazione un live action sul mondo di Bratz, Kim Kardashian sarebbe stata contattata per il ruolo di villain

Il mondo delle Bratz segue le orme di Barbie e avrà un suo live action. Il film prodotto e con protagonista Margot Robbie è stato uno dei successi più eclatanti al botteghino degli ultimi anni. Più di un miliardo e 400 milioni di dollari di incassi contro costi di produzione che si aggirano tra i 120 e 150 milioni.

Numeri stratosferici per Robbie e la sua casa di produzione, che per settimane ha pensato anche a un possibile sequel del progetto. Sulla scia di quanto accaduto per la bambola più famosa al mondo Amazon ha deciso di rispondere puntando sulla sua “nemica giurata”.

Per anni le Bratz sono state infatti viste come una risposta audace e decisamente meno fiabesca delle Barbie. Ora anche quest’altro mondo di bambole avrà un suo live action. Come riportato da Deadline, la produzione sarà affidata alla Picurestart e a Kim Kardashian.

L’imprenditrice digitale e star dei reality non dovrebbe essere coinvolta soltanto come produttrice. Sembra infatti, secondo quanto riportato da alcune fonti, che Kim sarebbe stata adocchiata per interpretare il ruolo della villain nella pellicola.

Al momento non si conoscono dettagli sulla trama del live action delle Bratz. Nel corso della sua storia, la bambola è stata un enorme successo di mercato con più di 200 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Intanto Kim Kardashian è sempre più orientata sul mondo della tv.

Di recente è stato annunciato che produrrà e sarà protagonista di The Fifth Wheel, nuova comedy Netflix che sarà diretta da Eva Longoria. Il prossimo autunno sarà poi tra le protagoniste della nuova serie Hulu di Ryan Murphy All Is Fair.

Lo show vede un cast tutto al femminile con Naomi Watts, Niecy Nash, Teyana Taylor, Sarah Paulson e Glenn Close. Infine produrrà e reciterà anche in un’altra serie Hulu, Group Chat. Insomma, un momento particolarmente intenso per Kim.