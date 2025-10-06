Scopri dove è girata Blanca, la fiction Rai con Maria Chiara Giannetta. Ecco tutte le location e le ambientazioni della serie.

Blanca: le location della serie tra Genova e Camogli

La fortunata serie Blanca, prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, è ambientata in Liguria. La protagonista, Blanca Ferrando (interpretata da Maria Chiara Giannetta), è una consulente della Polizia di Stato. Ha perso la vista da ragazzina in un tragico incendio.

Le sue indagini si svolgono principalmente a Genova, città che fa da sfondo all’intera narrazione e che, con i suoi contrasti tra porto, carruggi e panorami sul mare, diventa un vero e proprio personaggio della serie. Blanca è una fiction che esalta la bellezza autentica della Liguria, restituendo attraverso la fotografia un’immagine vivida e realistica dei luoghi in cui è ambientata e girata.

Blanca: dove è girata la fiction Rai

Come riportato dal portale Italy for Movies, le riprese di Blanca si sono svolte principalmente a Genova, con set distribuiti tra il Porto Antico, Boccadasse e il quartiere di Pegli. Il cuore del set sorge attorno alla fontana di piazza De Ferrari, presso il commissariato di San Teodoro in piazza Manzoni, all’estremità del porto antico, e nella zona tra piazza Matteotti, piazza San Matteo, piazza delle Fontane Marose e via Interiano.

La produzione ha poi scelto altre località simbolo della Riviera ligure, tra cui Camogli, dove sono state girate diverse sequenze poiché lì sorge la casa della protagonista, e Rapallo, Arenzano, Bogliasco, Cogoleto e Punta Crena, utilizzate per alcune scene esterne prevalentemente nella prima stagione. L’alternanza tra città e paesaggi naturali regala alla serie un’estetica raffinata e moderna, capace di valorizzare il fascino del territorio.

La Liguria come protagonista di Blanca

Nella fiction, la Genova televisiva diventa un luogo dell’anima, dove i suoni, gli odori e le luci del porto si fondono con la percezione sensoriale della protagonista. Blanca, non potendo vedere, vive la città attraverso i suoni e le atmosfere, restituendo al pubblico una prospettiva nuova e più intima della Liguria.

Le riprese hanno coinvolto anche Rivarolo, Nervi e la zona del Monte Fasce, ma la produzione ha ricreato parte degli interni negli studi Lux Vide di Formello, vicino Roma, dove sono state ricostruite le ambientazioni della questura e dell’abitazione di Blanca.

Blanca è una delle poche serie italiane distribuite anche all’estero. La scelta di Genova come ambientazione ha contribuito al suo successo internazionale. Le atmosfere noir della città, il mare e la sua luce particolare si combinano perfettamente con il tono emotivo della serie, che unisce crime, dramma e introspezione personale.