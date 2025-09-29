Blanca 3 arriva su Rai 1: ecco quando va in onda la terza stagione della fiction con Maria Chiara Giannetta e la programmazione completa delle puntate.

Blanca 3 quando va in onda: la data di inizio

La fiction Blanca, uno dei titoli più amati del prime time di Rai 1, è pronta a tornare con una nuova stagione ricca di colpi di scena. La serie con Maria Chiara Giannetta, ispirata ai romanzi di Patrizia Rinaldi, ha conquistato milioni di spettatori grazie al racconto di un personaggio femminile forte e originale, che unisce la sua cecità a un talento investigativo fuori dal comune.

L’attesa per il ritorno di Blanca è alta, soprattutto dopo il finale intenso della seconda stagione che ha lasciato diversi interrogativi aperti. La prima puntata di Blanca 3 andrà in onda su Rai 1 lunedì 29 settembre 2025 alle 21.30 circa, inaugurando una nuova serie di indagini e sviluppi personali per la protagonista e i personaggi che ruotano intorno a lei.

Programmazione completa delle 6 puntate di Blanca 3

La terza stagione della fiction sarà composta da sei episodi trasmessi in prima serata ogni lunedì, salvo cambiamenti di palinsesto improvvisi da non escludere, per questo è consigliato tenere d’occhio la guida TV su RaiPlay:

Prima puntata, Cane 3: 29 settembre 2025

Seconda puntata, Il Genovese: 6 ottobre 2025

Terza puntata, Il delfino: 13 ottobre 2025

Quarta puntata, Paura del buio: 20 ottobre 2025

Quinta puntata, Acido: 27 ottobre 2025

Sesta puntata, Il bambino: 3 novembre 2025

Ogni puntata porta sullo schermo un nuovo caso da risolvere, ma anche importanti sviluppi nella vita privata di Blanca, che continuerà a muoversi tra affetti, scelte difficili e nuove sfide professionali.

Blanca 3: cosa aspettarsi dalla nuova stagione

Oltre alle indagini, nella terza stagione ci sarà spazio per approfondire i rapporti di Blanca con Liguori, Bacigalupo e con la piccola Lucia, elemento centrale già nelle passate stagioni. La forza di Blanca sta anche nell’equilibrio tra crime e dimensione umana, un binomio che verrà ulteriormente esplorato nei nuovi episodi.

In sintesi, la terza stagione di Blanca debutta il 29 settembre 2025 su Rai 1, con sei puntate in onda fino al 3 novembre 2025. Gli spettatori potranno quindi segnare in agenda gli appuntamenti per non perdersi nessuno dei nuovi casi di una delle eroine più amate della fiction italiana.