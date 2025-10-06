Le anticipazioni della terza puntata di Blanca 3, in onda su Rai 1 lunedì 13 ottobre alle 21.30: un nuovo caso misterioso coinvolge un giovane tirocinante del Centro Recupero Animali Marini e riaccende vecchi sentimenti tra Blanca e Liguori.

Anticipazioni Blanca 3: la trama della terza puntata “Il delfino”

La terza puntata di Blanca 3, in onda su Rai 1 lunedì 13 ottobre alle ore 21.30 circa, promette nuove emozioni e indagini sempre più intricate. L’episodio, dal titolo “Il delfino”, vedrà Blanca Ferrando (interpretata da Maria Chiara Giannetta) alle prese con un caso che la porterà ancora una volta a fare squadra con l’ispettore Liguori (Giuseppe Zeno), mentre il loro rapporto torna al centro della scena.

Il tentato omicidio di un giovane tirocinante del Centro Recupero Animali Marini, precipitato da un tetto in circostanze sospette, spinge Blanca e Liguori a indagare fianco a fianco. Come si legge su RaiPlay, il caso, apparentemente legato al mondo della biologia marina e alla tutela degli animali, nasconde un intreccio di segreti e rivalità che metterà entrambi alla prova.

Blanca e Liguori: tra vecchi sentimenti e nuovi misteri

Durante le indagini, la vicinanza professionale tra Blanca e Liguori riaccende le emozioni mai del tutto sopite dell’ispettore, che si ritrova ancora una volta attratto dalla collega. Tuttavia, Blanca sembra avere la mente altrove: la donna è sempre più coinvolta nella ricerca del bambino legato a Valya, un mistero che continua ad infittirsi puntata dopo puntata.

A sostenerla in questa indagine parallela c’è Domenico, con cui Blanca condivide momenti di crescente complicità. I due lavorano insieme per scoprire la verità, nonostante la loro vicinanza susciti la gelosia di Eva Faraldi, che prova un forte interesse per Domenico e non nasconde il suo disappunto.

Il nuovo caso e il futuro di Blanca

Nel corso dell’episodio, il team di Blanca dovrà fare i conti con nuove piste e rivelazioni inaspettate legate al caso del giovane tirocinante. L’indagine porterà alla luce dinamiche complesse e una rete di rapporti che metterà in luce ancora una volta la sensibilità e l’intuito unico di Blanca, capace di cogliere dettagli invisibili agli altri.

La terza stagione di Blanca, prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, continua a intrecciare crime, emozione e relazioni umane, regalando al pubblico un mix perfetto tra giallo e introspezione. Con la puntata del 13 ottobre, la serie si conferma ancora una volta come uno dei titoli di punta del prime time di Rai 1.