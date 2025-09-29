Tutte le anticipazioni sulla seconda puntata di Blanca 3 in onda lunedì 6 ottobre su Rai 1: Blanca affronta nuove indagini e un incontro decisivo con sua madre Nadia.

Blanca 3, anticipazioni seconda puntata del 6 ottobre su Rai 1

Prosegue l’attesissima stagione 3 di Blanca, la fiction Rai con protagonista Maria Chiara Giannetta, che torna in prima serata lunedì 6 ottobre alle 21.30 circa con il secondo episodio dal titolo “Il Genovese”. Dopo l’esordio della nuova stagione, la consulente non vedente del commissariato San Teodoro si troverà coinvolta in un’indagine che scuoterà ancora una volta gli equilibri personali e professionali della sua vita.

La trama del nuovo episodio si concentra su un caso molto delicato: la morte misteriosa di una psicologa del carcere di Marassi, su cui indagheranno Blanca e i suoi colleghi. Un’inchiesta che promette sviluppi intricati e che potrebbe nascondere verità inattese.

Blanca e le sfide personali tra lavoro, gelosie e legami familiari

Parallelamente alle indagini, stando alle anticipazioni sulla seconda puntata della stagione 3, Blanca vive un periodo di profonde riflessioni personali. L’incontro con sua madre Nadia, detenuta in carcere, la mette di fronte a domande irrisolte e a risposte che potrebbero finalmente darle maggiore consapevolezza sul proprio passato.

Nel frattempo, Domenico si trova ad affrontare nuovi incarichi: Eva Faraldi, responsabile dell’agenzia di sicurezza per cui lavora, gli affida una missione lontano da Genova. Una scelta che crea tensione tra lui e Blanca, ma soprattutto accende la gelosia di Liguori, i cui sentimenti contrastanti non passano inosservati a Veronica, sempre più attenta ai suoi comportamenti.

Questo intreccio di emozioni e rapporti complicati rende l’episodio particolarmente atteso, perché non solo arricchirà la trama investigativa, ma permetterà anche di approfondire i legami che definiscono la vita della protagonista.

Blanca 3, cosa aspettarsi dall’episodio “Il Genovese”

Il secondo appuntamento con Blanca 3 promette ancora di unire suspense e introspezione, mettendo al centro non solo le indagini, ma anche i dilemmi interiori della protagonista. La fiction, che nelle prime due stagioni ha saputo conquistare milioni di telespettatori, continua a distinguersi per la capacità di bilanciare il giallo con il racconto di una crescita personale e sentimentale.

Lunedì 6 ottobre, i fan di Blanca avranno l’occasione di assistere a una puntata intensa, in cui il confine tra vita privata e professionale si farà sempre più sottile. Un nuovo tassello che prepara la strada ai prossimi episodi della terza stagione.