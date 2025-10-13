Tutte le anticipazioni sulla quarta puntata di Blanca 3, in onda su Rai 1 lunedì 20 ottobre alle 21.30. L’episodio “Paura del buio” vedrà Blanca sconvolta dopo un’aggressione e nuove tensioni con Liguori.

Blanca sotto shock dopo l’aggressione al Museo del Buio

La terza stagione di Blanca continua a conquistare il pubblico di Rai 1, e la prossima puntata — dal titolo “Paura del buio” — promette emozioni forti e momenti di grande suspense. L’episodio andrà in onda lunedì 20 ottobre alle 21.30 circa, e vedrà la protagonista, interpretata da Maria Chiara Giannetta, affrontare un momento di grande fragilità dopo essere rimasta vittima di un’aggressione.

Le anticipazioni della quarta puntata di Blanca 3, come si legge su RaiPlay, rivelano che la consulente vivrà un’esperienza traumatica: viene aggredita dall’assassino di uno psichiatra proprio durante una visita al Museo del Buio. Lo shock dell’evento la segnerà profondamente, tanto da spingerla a prendersi una pausa dal lavoro operativo.

Per la prima volta, Blanca si rende conto di quanto la paura possa condizionarla, e la sensazione di vulnerabilità la costringe a fermarsi per riflettere su se stessa e sui propri limiti. Tuttavia, il caso a cui stava lavorando continua a tenerla emotivamente coinvolta, e la detective fatica a rimanere lontana dalle indagini.

Liguori e Bacigalupo uniscono le forze per risolvere il caso

Stando alle anticipazioni sulla quarta puntata di Blanca 3 del 20 ottobre, con la protagonista temporaneamente fuori gioco, Liguori (Giuseppe Zeno) si trova costretto a portare avanti l’indagine insieme a Bacigalupo, che mostra un inaspettato coinvolgimento personale nel caso dell’omicidio dello psichiatra.

Il rapporto tra i due colleghi, già complesso, si fa ancora più teso: Liguori deve imparare a fidarsi di Bacigalupo, ma allo stesso tempo avverte che qualcosa nel comportamento del collega non torna. Mentre l’indagine si fa sempre più intricata, Liguori tenta di stare vicino a Blanca, consapevole del difficile momento che sta attraversando.

Blanca 3 anticipazioni quarta puntata: Blanca divisa tra Liguori e Domenico

Nel frattempo, anche Domenico continua a essere presente nella vita di Blanca. Approfittando della sua convalescenza, il giovane le fa visita spesso per aggiornarla sul caso del bambino scomparso, un’indagine parallela che si intreccerà presto con quella principale.

La situazione, però, si complica: Domenico farà infatti scoperte inaspettate che potrebbero cambiare completamente il corso delle indagini. Mentre Liguori si rende conto di non essere l’unico vicino a Blanca, emergono nuovi contrasti e tensioni emotive tra i due uomini.

Tra paure da affrontare, nuovi misteri da svelare e sentimenti contrastanti, la serie con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno continua a confermarsi come uno dei titoli più seguiti e amati della fiction italiana.