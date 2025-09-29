Blanca 3 anticipazioni prima puntata, 29 settembre
Le anticipazioni sulla prima puntata di Blanca 3
Tutte le anticipazioni sulla prima puntata di Blanca 3 dal titolo Cane 3, in onda lunedì 29 settembre 2025 su Rai 1 alle 21.30. Blanca affronta nuove sfide personali e un’indagine legata all’omicidio di una suora ucraina.
Blanca 3, anticipazioni prima puntata del 29 settembre su Rai 1
La stagione 3 di Blanca debutta lunedì 29 settembre 2025 alle 21.30 su Rai 1 con la prima puntata dal titolo Cane 3. La fiction con Maria Chiara Giannetta, tra i successi più amati del pubblico, torna con nuove sfide personali e professionali per la protagonista, investigatrice non vedente dotata di un intuito fuori dal comune.
Blanca e il difficile rapporto con Cane 3
Per la prima volta, Blanca sembra mostrare una fragilità insolita: la paura del buio. Questa condizione si riflette anche nel suo difficile rapporto con il nuovo cane guida, al quale non riesce nemmeno a dare un nome, limitandosi a chiamarlo Cane 3. Un dettaglio che rivela la difficoltà della protagonista ad accettare un cambiamento così significativo nella sua vita quotidiana.
Blanca 3 anticipazioni prima puntata, 29 settembre: Liguori tra Veronica e un futuro incerto
Accanto alla vicenda personale di Blanca, continua a intrecciarsi anche la storyline di Liguori, ancora legato sentimentalmente a Veronica. L’uomo sembra essere arrivato a un bivio importante: prendere una decisione per il futuro che potrebbe cambiare radicalmente la sua vita privata e professionale.
Il caso di Valya e l’incontro con Domenico Falena
La prima puntata di Blanca 3 si concentra anche su un’indagine ad alta tensione. Tutto parte dall’omicidio di Valya, una suora proveniente dall’Ucraina, la cui morte appare collegata alla misteriosa scomparsa di un bambino. Nel corso delle indagini, Blanca conosce Domenico Falena, un contractor affascinante ed enigmatico che lavora per un’agenzia di sicurezza navale genovese. Un incontro che potrebbe rivelarsi determinante, sia per l’indagine che per la vita personale della protagonista.