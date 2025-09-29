Ripercorriamo come finisce Blanca 2: il riassunto della stagione e il finale dell’ultima puntata, con la verità su Polibomber, il destino di Nadia e la decisione di Blanca su Lucia.

Riassunto generale della seconda stagione

La stagione 2 di Blanca, la fiction Rai con Maria Chiara Giannetta, ha consolidato il successo della serie crime. Nel corso dei sei episodi, Blanca si è trovata ad affrontare un nemico pericoloso e sfuggente, il cosiddetto Polibomber, responsabile di una serie di attentati che hanno messo in ginocchio Genova.

Parallelamente, la giovane investigatrice ha dovuto fare i conti con la propria vita privata, il legame con Lucia, la ragazzina di cui aveva chiesto l’affido, e i difficili rapporti familiari, in particolare con la madre Nadia.

La stagione ha alternato indagini ad alta tensione a momenti di introspezione, portando Blanca a interrogarsi sul proprio futuro e sul prezzo da pagare per conciliare la vita professionale con quella personale.

Blanca 2, cosa succede nella puntata finale

Nel finale di Blanca 2, la tensione raggiunge il culmine. Dopo il funerale di Sebastiano, l’indagine riparte con l’obiettivo di catturare Polibomber. Blanca si trova davanti a un dilemma lacerante: dedicarsi completamente al suo lavoro per fermare l’attentatore, rischiando di perderla per sempre Lucia, o scegliere lei?

Quando Lucia scopre che l’assistente sociale sta riconsiderando l’affido, scappa di casa fingendo una gita scolastica. Blanca la raggiunge alla stazione, ma la ragazza sembra intenzionata a tornare in comunità.

Polibomber, che in realtà si chiama Raffaele Randi, rivela di avere un legame con il passato di Nadia, la madre di Blanca. L’uomo, spinto dal desiderio di vendetta per la morte della figlia Frida durante uno scontro al porto di Trieste, prende di mira Sivori. Nel frattempo, Nadia appare sempre più compromessa e complice dell’attentatore, cosa che ad un certo punto Blanca intuisce.

La resa dei conti arriva durante la fiera nautica di Genova. Blanca scopre che il portatile con cui stava lavorando contiene in realtà una bomba. In un gesto disperato, porta il computer fino alla fontana di piazza De Ferrari, cercando di attirare Raffaele allo scoperto. Si tuffa in acqua con il dispositivo, che però non esplode: è Nadia a salvarla e le rivela di essere stata costretta a collaborare con Polibomber per proteggerla.

Alla fine, Raffaele viene arrestato insieme a Nadia. Blanca, pur ferita dal tradimento materno, sceglie di perdonarla e promette di andare a trovarla in carcere. Lucia, dopo un intenso confronto, decide di tornare a vivere con lei. Ecco, dunque, come finisce Blanca 2.

Blanca 2 finale spiegato e significato

Il finale di Blanca 2 chiude i principali nodi narrativi e prepara la strada alla terza stagione. Blanca affronta i propri limiti, scegliendo di restare fedele a sé stessa e ai suoi affetti più profondi. Il perdono concesso alla madre segna una svolta emotiva, mentre la riconciliazione con Lucia rappresenta la vittoria della sua parte più umana.

Liguori, nel frattempo, sceglie di vivere con Veronica, complicando ulteriormente la sua relazione con Blanca. Ma il vero punto focale resta la crescita della protagonista: non più soltanto un’investigatrice determinata, ma una donna capace di fare i conti con la sua fragilità e di trasformarla in forza.