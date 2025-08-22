Blake Lively torna al cinema con The Survival List, una commedia romantica d’azione tra risate, avventura e amore. Trama, cast e curiosità

Blake Lively torna al cinema con The Survival List: una commedia romantica d’azione

Blake Lively è pronta a tornare sul grande schermo come protagonista di The Survival List, una nuova commedia romantica che unisce ironia, avventura e un pizzico di azione. Dopo il successo mondiale di It Ends With Us, l’attrice sceglie un progetto dal tono completamente diverso, promettendo al pubblico risate, romanticismo e colpi di scena.

La storia ruota attorno ad Annie, una produttrice di reality show di alto livello, costretta suo malgrado a collaborare a un nuovo programma condotto dal celebre esperto di sopravvivenza Chopper Lane.

Il destino li porta a naufragare su un’isola deserta, dove Annie scopre una verità sconvolgente. Chopper non è affatto un esperto, ma un impostore che non ha alcuna idea di come sopravvivere. Sarà quindi Annie a doversi ingegnare per tenerli entrambi in vita. Tra sfide, imprevisti e momenti esilaranti, tra i due nascerà un’alchimia inaspettata che li porterà a collaborare… e forse anche ad innamorarsi.

Il ruolo di Chopper Lane non è ancora stato assegnato, ma l’attesa per scoprire chi affiancherà Blake Lively è già altissima.

Il film è scritto da Tom Melia, autore della commedia Rye Lane, e prodotto da Lionsgate, che aveva già collaborato con Lively al thriller A Simple Favor (2018) e al suo sequel Another Simple Favor del 2025.

Il celebre produttore Marc Platt, noto per musical di successo come Wicked e La La Land, è in trattative per unirsi al progetto. Scott O’Brien supervisionerà lo sviluppo per Lionsgate.

The Survival List segna il ritorno di Blake Lively al cinema dopo l’exploit di It Ends With Us. Il film ha incassato oltre 351 milioni di dollari al botteghino globale. Nonostante il successo economico, il film è stato al centro di tensioni legali tra l’attrice e il regista/co-protagonista Justin Baldoni.

Con questa nuova commedia romantica, Lively sembra pronta a voltare pagina e a riconquistare il pubblico con un ruolo leggero, brillante e avventuroso.

Il film non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma le premesse fanno pensare a una delle commedie romantiche più attese dei prossimi anni.