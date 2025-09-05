Contenuti Uscita

Data di uscita di Black Phone 2

Blumhouse torna a far parlare di sé con uno dei film più attesi: Black Phone 2, sequel del successo horror del 2023 diretto da Scott Derrickson. Dopo il clamore del primo capitolo, che ha trasformato un racconto di Joe Hill in un fenomeno culturale, il terrificante serial killer mascherato The Grabber (interpretato da Ethan Hawke) è pronto a tornare sul grande schermo con nuove inquietanti storie.

Il film arriverà nelle sale il 16 ottobre 2025, in perfetto clima di Halloween. Prima dell’uscita ufficiale, sarà presentato in anteprima al Fantastic Fest di settembre 2025, uno degli eventi cinematografici più importanti per gli amanti dell’horror.

La trama di Black Phone 2

Dopo essere sopravvissuto al suo rapimento, Finney (Mason Thames) è ora un diciassettenne che fatica a ricostruire la sua vita. Sua sorella Gwen (Madeline McGraw), invece, continua ad avere sogni inquietanti e a ricevere misteriose chiamate dal telefono nero, che stavolta la mettono in contatto con le anime di tre ragazzi perseguitati in un cupo campo invernale chiamato Alpine Lake.

Decisa a risolvere il mistero, Gwen trascina il fratello in un viaggio pericoloso durante una tempesta di neve. Qui i due scopriranno che The Grabber è diventato ancora più potente dopo la morte, con un legame oscuro che affonda nel passato della loro famiglia.

Il cast di Black Phone 2

Il sequel vede il ritorno dei protagonisti del primo film, affiancati da nuovi volti:

Ethan Hawke – The Grabber

– The Grabber Mason Thames – Finney

– Finney Madeline McGraw – Gwen

– Gwen Jeremy Davies – Terrence

– Terrence Demián Bichir

Miguel Mora

Arianna Rivas

Anna Lore

Abbey Graham

Maev Beaty

Un cast ricco e variegato, che promette di ampliare l’universo narrativo del primo capitolo.

Come vedere Black Phone 2

Il film sarà distribuito inizialmente solo al cinema, mentre l’arrivo in video on demand (VOD) è previsto circa un mese dopo. Al momento non è stata confermata la piattaforma di streaming, ma considerando la tradizione Blumhouse, è probabile che Prime Video o Peacock siano tra i candidati principali.

Trailer ufficiale

Un primo trailer di Black Phone 2 è già disponibile e mostra sequenze ancora più oscure, con il ritorno della maschera del Rapace come simbolo del terrore.