Nuova fiction per Bianca Guaccero

Bianca Guaccero torna a recitare in una fiction Rai. Nell’ultimo anno l’attrice e conduttrice è tornata sulla cresta dell’onda grazie alla vittoria di Ballando con le stelle. Bianca è riuscita a imporsi sulla concorrenza grazie al suo talento e ha sconfitto tutti gli avversari.

Dopo questa esperienza ha conquistato la conduzione del PrimaFestival, l’anteprima di Sanremo, e quella del programma Dalla strada al palco. Ora per Guaccero è arrivato il momento di ritornare anche a una sua altra passione, che è quella per la recitazione.

Secondo quanto riportato dalla giornalista Giuseppe Candela nella sua rubrica settimanale su Chi l’attrice sarebbe stata ingaggiata per un ruolo da protagonista in una nuova fiction di Rai Uno. La produzione in questione si intitola Ci vorrebbe un’amica e le riprese potrebbero iniziare a brevissimo.

Bianca Guaccero torna a recitare a distanza di quattro anni dal suo ultimo progetto. L’ultima fiction che la vedeva tra i protagonisti è Fino alla fine, diretta da Cinzia TH Torrini, con tra gli altri Marco Bocci e Violante Placido.

In passato si è distinta anche per i suoi ruoli in fiction di successo come Capri o in miniserie che hanno raccontato la storia di personaggi della tv come Walter Chiari ed Enzo Tortora.

Al momento non si conoscono invece dettagli su Ci vorrebbe un’amica. Qualora la produzione dovesse iniziare a breve giro, con molta probabilità la serie potrebbe debuttare su Rai Uno già nel 2026. Non sappiamo al momento quale sarà la trama del progetto, né tanto meno quali altri attori saranno coinvolti.

Non ci sono stati commenti ufficiali da parte dell’attrice. Bianca intanto si gode la sua storia d’amore con Giovanni Pernice, ballerino con cui ha condiviso (e vinto) Ballando con le stelle. Di recente i due sono stati beccati insieme più uniti che mai mentre si godevano le vacanze.