Arriva su Sky e NOW il documentario “Benetton Formula”, che racconta i trionfi e i segreti della scuderia italiana campione del mondo con Schumacher. Emozioni, innovazione e storia della Formula 1.

Benetton Formula in arrivo su Sky Sport e NOW

La leggenda Benetton torna a vivere. Dal 28 novembre arriva su Sky Sport e in streaming su NOW il documentario evento Benetton Formula. Il progetto celebra una delle pagine più iconiche della Formula 1 a trent’anni dai trionfi mondiali con Michael Schumacher.

Il film, prodotto dalla casa romana Slim Dogs e diretto da Matteo Bruno, ripercorre i dodici anni di storia della scuderia che ha saputo unire moda, creatività e velocità. Ma che ha anche trasformato il colore italiano in simbolo di vittoria e innovazione.

“Quando l’Italia vestiva Benetton”, ricorda il giornalista Giovanni Minoli. Una frase che descrive il periodo che va dal 1983 al 1995. Ovvero quando il team di Luciano e Alessandro Benetton rivoluzionò il modo di vivere la Formula 1.

Il documentario Benetton Formula mostra il percorso coraggioso della scuderia. Dall’acquisto del team Toleman, scelta inizialmente accolta con scetticismo, fino alla conquista del titolo costruttori nel 1995. Sullo sfondo, momenti indimenticabili come il primo podio di Gerhard Berger a Imola nel 1986, la prima vittoria in Messico e l’arrivo di un giovanissimo Schumacher nel 1991.

Grazie a immagini d’archivio, molte delle quali inedite, Benetton Formula racconta un team unico nel suo genere — colorato, innovativo, audace — capace di coniugare lo stile italiano con la determinazione sportiva. Il racconto è arricchito dalle testimonianze di protagonisti e leggende del Circus: Flavio Briatore, Ross Brawn, Rory Byrne, Gerhard Berger, Bernie Ecclestone, Ralf Schumacher, Carlo Vanzini e Ivan Capelli.

Prima della messa in onda televisiva, Benetton Formula verrà proiettato in anteprima nelle sale del circuito The Space di Milano, Roma e Treviso dal 14 al 16 novembre.

Un’occasione per rivivere un’epoca in cui l’Italia correva più veloce di tutti e il nome Benetton diventava sinonimo di passione e successo. Come ha dichiarato Tina Brown, “questa è la versione italiana del sogno americano”.

Crediti Foto: Ufficio Stampa MNComm