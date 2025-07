Beetlejuice 3 ci sarà?

La nuova coppia dalle uova d’oro formata da Tim Burton e Jenna Ortega potrebbe proseguire anche in Beetlejuice 3. Il terzo capitolo della saga cinematografica non è al momento contemplato. Il primo film risale al 1988. A distanza di 36 anni è approdato nelle sale Beetlejuice Beetlejuice, che ha avuto uno straordinario successo al botteghino.

Costato circa 100 milioni di dollari la pellicola, che ha riportato sullo schermo alcuni iconici personaggi come quelli interpretati da Michael Keaton, Winona Ryder e Catherine O’Hara, ha superato i 450 milioni di dollari di incassi in tutto il mondo. Con il risultato così sorprendente è perciò lecito chiedersi se un terzo capitolo è previsto o meno.

Qualche mese fa i CEO della Warner Bros Mike De Luca e Pam Abdy hanno dichiarato in un’intervista che un nuovo capitolo è in lavorazione. “L’inchiostro sugli accordi potrebbe non essere ancora asciutto, ma è imminente“, furono all’epoca le parole di De Luca.

L’argomento è stato tirato fuori in una nuova intervista, questa volta rilasciata da Tim Burton e Jenna Ortega, a The Hollywood Reporter. Il regista ha però parzialmente smentito le dichiarazioni del CEO Warner su un’imminente inizio della lavorazione di Beetlejuice 3.

“Davvero? Nessuno me l’ha detto. Forse sono stato sostituito“, ha commentato ironicamente. “Forse anch’io. Forse Astrid muore e va in paradiso. Dovrebbero semplicemente portare Baby Beetlejuice in tour e mandarlo alle Hawaii“, ha aggiunto Ortega.

“Ci sono voluti 35 anni per realizzare il secondo, quindi a quel punto avrò 105 anni. So che le probabilità non sono buone. Mi è piaciuto davvero molto realizzarlo, e la Warner Bros. non voleva nemmeno farlo – ha poi ripreso la parola Burton – L’abbiamo fatto nello stesso modo in cui ho fatto il primo, con gli attori che improvvisavano. È stato bellissimo rivedere alcuni dei vecchi membri del cast e avere Jenna. Adoro i personaggi ma non lo vedo necessariamente“.

E se qualcuno pensa di poter portare avanti il progetto senza Tim Burton è avvertito. “No. Mi sento molto proprietario di tutto ciò che faccio, anche se i personaggi non mi appartengono. Quando hanno realizzato il musical di Beetlejuice a Broadway, mi sono arrabbiato“, ha dichiarato.

L’ipotesi di un terzo capitolo di Beetlejuice senza Burton non stuzzica affatto neanche Jenna Ortega. “Non lo farei mai. Penso anche che chiunque appoggiasse quel progetto commetterebbe un grave errore. Senza di lui, che senso avrebbe? È quello che è grazie a Tim. Non c’è nessun altro film paragonabile a Beetlejuice. Quindi perché farlo? Sarebbe un po’ irrispettoso“, sono le sue parole.