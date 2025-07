Conosciamo meglio Barry Sloane, volto di Distruzione in The Sandman

Scopri chi è Barry Sloane, l’attore che interpreta Il Prodigo/Distruzione degli Eterni nella serie Netflix The Sandman: dalla biografia alla carriera, dalla vita privata ai social.

Biografia Barry Sloane: età e altezza

Barry Sloane, all’anagrafe Barry Paul Sloane, è nato il 10 febbraio 1981 a Liverpool, nel nord-ovest dell’Inghilterra. Attualmente ha 44 anni ed è alto circa 1 metro e 88 centimetri. Cresciuto in una famiglia della working class inglese, è rimasto profondamente legato alle sue radici, che spesso ha dichiarato essere una fonte di ispirazione per i suoi ruoli. Non è noto se abbia fratelli o sorelle.

Sin da giovane, Barry si è appassionato alla recitazione, alla musica (suona la chitarra) e al teatro. Il suo talento è emerso presto e lo ha portato a studiare presso l’Elliott Clarke Theatre School, una scuola privata di arti performative situata proprio nella sua città natale. Qui ha potuto affinare le sue doti attoriali.

La formazione teatrale di Barry è stata solida e rigorosa, e infatti, prima di approdare al piccolo e grande schermo, ha calcato per anni i palcoscenici inglesi, partecipando a spettacoli del circuito teatrale regionale e londinese. Questo background classico è emerso anche nella sua interpretazione di personaggi storici.

Carriera: dai primi ruoli fino a The Sandman

Barry Sloane ha esordito nel 2000 nel film TV In His Life: The John Lennon Story, per poi lavorare in soap come Brookside e film tv premiati come Pleasureland e The Mark of Cain. Il grande successo arriva tra il 2007 e il 2008 con Hollyoaks, dove interpreta il complesso villain Niall Rafferty, guadagnandosi riconoscimenti ai British Soap Awards.

Nel 2012 entra nel cast di Revenge (ABC) nel ruolo di Aiden Mathis, che conferma la sua presenza nelle serie americane. Prosegue con The Whispers (2014), Longmire (2015–17), Six (2017–18), L.A.’s Finest (2019), Litvinenko (2022). Inoltre, ha interpretato Captain Price nei videogiochi Call of Duty: Modern Warfare, nomination ai British Academy Games Awards.

Nel 2024 Netflix lo sceglie come Il Prodigo/Distruzione per la seconda ed ultima stagione di The Sandman, al fianco di Tom Sturridge e Esmé Creed Miles. L’annuncio, accolto con entusiasmo dal pubblico, lo presenta come figura chiave del nuovo arco narrativo.

Il personaggio di Distruzione (Il Prodigo) in The Sandman

Nell’universo di The Sandman creato da Neil Gaiman, Distruzione (noto anche come Il Prodigo) è uno dei sette Eterni, incarnazioni antropomorfe di concetti fondamentali come Sogno, Morte, Desiderio, Disperazione, Delirio, Destino e, appunto, Distruzione. È l’unico tra loro ad aver abbandonato volontariamente il proprio ruolo, un gesto considerato impensabile tra gli Eterni.

A differenza degli altri suoi fratelli, Distruzione sceglie di non interferire più con l’umanità e con il destino del cosmo: lascia la sua funzione e sparisce, intraprendendo un’esistenza solitaria e contemplativa. Non lo fa per viltà, ma per convinzione morale. Distruzione non si riconosce più nella necessità di portare caos, guerra o rovine. Vuole invece creare, esplorare l’arte, scrivere poesie e dipingere, nonostante il suo talento sia… discutibile.

Vita privata: famiglia, matrimonio e figli

Barry Sloane è sposato con la stilista Katy O’Grady, ex concorrente di Project Catwalk, dal 2013. La coppia ha due figli: Gracie Bluebell (nata nel 2010) e Lennon Michael (nata nel 2016). Non ci sono notizie pubbliche di relazioni passate rilevanti, segno di una vita privata relativamente appartata.

Barry Sloane sui social: profili e contenuti condivisi

Barry Sloane ha un approccio equilibrato ai social. È presente su Instagram con il profilo @barrypaulsloane e occasionalmente su X (ex Twitter), dove condivide aggiornamenti sulla sua carriera, momenti in famiglia e dietro le quinte. È attivo anche nel promuovere il progetto The Sandman. Il suo profilo riflette professionalità e una vena affettuosa verso i fan, senza eccessi promozionali, preferendo contenuti di qualità e sinceri.