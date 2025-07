Illumination e Mattel sono al lavoro per realizzare un nuovo film d’animazione di Barbie, per la prima volta pensato per il cinema

Illumination e Mattel insieme per un nuovo film d’animazione su Barbie

A due anni dal trionfo globale del film Barbie con Margot Robbie, Mattel punta ancora più in alto e rilancia il suo brand di punta con un nuovo e ambizioso progetto.

Come riportato in esclusiva da Deadline, Illumination — la casa di produzione dietro ai celebri Minions — collaborerà con Mattel Studios per realizzare il primo film d’animazione per il cinema dedicato a Barbie.

Sebbene non siano ancora stati rivelati dettagli sulla trama, sul team creativo o sulla data d’uscita, l’annuncio ha già fatto il giro del mondo, attirando l’attenzione di fan e media. E con il coinvolgimento di Illumination, le aspettative sono altissime.

Barbie, creata nel 1959, continua a essere la bambola più venduta al mondo, con oltre 100 unità vendute ogni minuto. Rappresenta anche il brand di giocattoli per bambine più seguito sui social media.

Dal 2001 a oggi ha già recitato in ben 52 film animati, l’ultimo dei quali è Barbie e Teresa: La Ricetta dell’Amicizia uscito nel 2025. Nessuno, però, è mai stato pensato appositamente per il grande schermo.

Il film live action Barbie, diretto da Greta Gerwig e interpretato da Margot Robbie, ha incassato oltre 1,3 miliardi di dollari al box office mondiale. È diventato, così, il maggior successo cinematografico nella storia di Warner Bros. e il film con il più alto incasso mai diretto da una donna. Inoltre, ha ottenuto otto nomination agli Oscar, tra cui quella per Miglior Film.

Questo nuovo progetto nasce anche dalla volontà di Mattel di espandere il proprio universo narrativo, con quasi 20 progetti cinematografici in sviluppo, tra cui un film su Polly Pocket.

Intanto, Illumination ha già in cantiere altri due titoli di punta: Super Mario Bros. Movie 2, atteso per aprile 2026, e Minions 3, previsto per luglio dello stesso anno. Il futuro cinematografico di Barbie, questa volta in versione animata, è più brillante che mai.