Scopri quando va in onda su Rai 1 la fiction Balene amiche per sempre e la programmazione completa delle quattro puntate. Tutte le date e gli orari della nuova serie con protagoniste Veronica Pivetti e Carla Signoris.

Quando va in onda Balene amiche per sempre su Rai 1

La nuova fiction di Rai 1 Balene amiche per sempre debutta in prima serata domenica 21 settembre 2025 alle ore 21.30 circa. La serie, che mescola mistero, amicizia e segreti familiari, è composta da quattro puntate trasmesse in altrettante prime serate domenicali.

La produzione si propone di raccontare un intreccio avvincente con protagoniste due donne, Evelina e Milla, amiche di vecchia data che, dopo la morte della comune amica Adriana, si ritrovano coinvolte in una vicenda piena di colpi di scena.

La fiction è uno dei titoli di punta della stagione autunnale di Rai 1 e andrà in onda per quattro settimane consecutive.

Balene amiche per sempre: programmazione delle puntate

La fiction Balene amiche per sempre sarà trasmessa in quattro appuntamenti in prima serata. Ecco la programmazione completa con le date da segnare sul calendario:

Prima puntata : domenica 21 settembre 2025 , ore 21.30

: domenica , ore 21.30 Seconda puntata : domenica 28 settembre 2025 , ore 21.30

: domenica , ore 21.30 Terza puntata : domenica 5 ottobre 2025 , ore 21.30

: domenica , ore 21.30 Quarta e ultima puntata: domenica 12 ottobre 2025, ore 21.30

Ogni puntata dura circa due ore, ciascuna composta da due episodi da 50 minuti, in linea con gli standard delle fiction Rai trasmesse in prima serata. Ecco, dunque, quando va in onda Balene amiche per sempre.

Balene amiche per sempre: cosa aspettarsi dalla fiction

Con un mix di dramma familiare, mistero e intrighi sentimentali, Balene amiche per sempre promette di catturare l’attenzione del pubblico di Rai 1 per quattro settimane consecutive. La fiction, ambientata tra il Conero e Ancona, racconta non solo la forza dei legami femminili ma anche la capacità di affrontare segreti e difficoltà personali.

Grazie a un cast corale e a una trama che unisce emozioni e suspense, la serie si candida a diventare uno dei titoli più seguiti della nuova stagione televisiva Rai.