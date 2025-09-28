Tutte le anticipazioni della terza puntata di Balene amiche per sempre, in onda domenica 5 ottobre 2025 su Rai 1 alle 21.30: segreti, indagini e colpi di scena per Milla, Evelina e gli altri protagonisti.

Balene amiche per sempre anticipazioni terza puntata del 5 ottobre su Rai 1

La fiction Balene amiche per sempre torna su Rai 1 domenica 5 ottobre 2025 alle 21.30 circa con la terza puntata, che promette grandi emozioni e rivelazioni inattese. Le vicende di Milla, Evelina e delle loro famiglie si intrecciano tra indagini, segreti e nuove scoperte, tenendo incollati allo schermo milioni di spettatori.

Milla chiede il divorzio e le indagini si complicano

Come si legge su RaiPlay, al centro della puntata ci sarà la drastica decisione di Milla, che sceglie di chiedere il divorzio e incarica Cesare di consegnare i documenti a Walter. Parallelamente, le indagini di Milla ed Evelina sulla morte di Adriana proseguono al Conero e si focalizzano su Pancotti, vicino di casa della donna e proprietario dello stabilimento che le aveva affittato le bombole. Nonostante i sospetti, l’uomo fornisce un alibi dettagliato che sembra scagionarlo.

Nuovi legami, segreti svelati e colpi di scena

Nel frattempo, il rapporto tra Flaminia ed Emanuele si rafforza durante un pomeriggio spensierato al parco avventura con Zina, ma l’armonia svanisce quando lui rivela di avere un appuntamento con Susanna. Stando alle anticipazioni sulla terza puntata di Balene del 5 ottobre, Evelina, dopo un intenso confronto con Riccardo, decide di superare le sue paure e si concede un nuovo tatuaggio dedicato ad Adriana, simbolo di una rinascita interiore.

Proprio mentre riordinano la casa al Conero, Evelina e Milla trovano una dedica speciale che rivela l’identità dell’ultimo amante segreto di Adriana. Questa scoperta apre una nuova pista: al momento della sua morte, i conti di SOS Balene erano in rosso. A peggiorare la situazione, sui social esplode la polemica per la sparizione della raccolta fondi dell’associazione. Il tesoriere Stefano nega irregolarità, ma i sospetti restano forti.

Balene anticipazioni terza puntata del 5 ottobre: nuovi guai per Evelina

Sul fronte del lavoro, Walter affronta la protesta degli operai del pastificio dopo la vendita mancata e cerca una via d’uscita trovando un investitore. Nel frattempo, Emanuele scopre che Zina ha abbandonato il basket per la danza e si scaglia contro la madre e Flaminia, colpevoli di avergli nascosto la verità.

In accademia, intanto, torna il nome di Ettore Congias, l’ex che aveva spezzato il cuore di Evelina, scelto come tutor per i progetti di fine anno. Pur turbata, Evelina accetta di incontrarlo. Ma un’altra sorpresa attende i protagonisti, e riguarda Carlotta, ex compagna di Riccardo.

Balene amiche per sempre continua così a mescolare emozioni, misteri e colpi di scena, promettendo un episodio imperdibile per i fan della fiction Rai.