Tutte le anticipazioni sulla seconda puntata di Balene amiche per sempre, la fiction di Rai 1, in onda domenica 28 settembre alle 21.30 circa. Misteri, segreti familiari e nuove rivelazioni attendono Evelina e Milla.

Anticipazioni Balene amiche per sempre 28 settembre: nuovi misteri intorno ad Adriana

La seconda puntata di Balene amiche per sempre, in onda su Rai 1 domenica 28 settembre alle 21.30 circa, entra subito nel vivo del mistero. Evelina, determinata a far luce sulla morte dell’amica Adriana, si reca all’associazione SOS Balene. Qui scopre che Fosco, dopo la rottura con la moglie, aveva già intrapreso una nuova relazione.

Mentre Evelina cerca di mantenere le distanze dal presidente dell’Accademia Riccardo, con cui c’è una forte attrazione, Milla affronta le difficoltà del nuovo incarico al pastificio. A sostenerla arriva Cesare, il legale dell’azienda con cui sembra avere un passato irrisolto. Ma l’uomo custodisce un segreto che riguarda Walter e Flaminia e che potrebbe compromettere la sopravvivenza dell’azienda di famiglia.

Intrighi, segreti e colpi di scena nella seconda puntata

Nonostante gli impegni professionali, Milla si dimostra vicina a Evelina e la aiuta a rinnovare il look: un gesto simbolico che segna l’inizio di una nuova fase della sua vita. Intanto, le due amiche si introducono nella casa di Adriana ad Ancona, dove vengono sorprese da Fosco. L’uomo confessa che il matrimonio con Adriana era finito da tempo e che anche lei si era innamorata di un altro.

A complicare ulteriormente le cose, il computer di Adriana ricompare misteriosamente, ma il video sospetto che Evelina aveva intravisto durante il trasloco sembra essere sparito. Fortunatamente, emergono altri indizi: poco prima della sua morte, Adriana avrebbe avuto un acceso litigio con il vicino di casa, il burbero Pancotti.

Nel frattempo, stando alle anticipazioni sulla seconda puntata di Balene del 28 settembre, Milla scopre che il pastificio è gravato da un debito a sei zeri e che la vendita sembra l’unica soluzione. Ma la trattativa salta quando la donna, accecata dalla gelosia per la relazione di Walter con la sua amante, manda tutto all’aria.

La tensione cresce quando Evelina chiama Milla in preda al panico, dopo un appuntamento romantico a casa di Riccardo che prende una piega inaspettata. Parallelamente, Flaminia consiglia a Emanuele la sua osteopata Susanna, ignara che tra i due potrebbe nascere una sintonia speciale.

Balene amiche per sempre: cosa aspettarsi dal nuovo episodio

La seconda puntata di Balene amiche per sempre promette intrecci sempre più fitti tra segreti familiari, misteri irrisolti e nuove relazioni. La fiction Rai continua a mescolare emozioni, colpi di scena e intrighi che terranno incollati i telespettatori fino all’ultima scena.