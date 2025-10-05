Balene anticipazioni quarta ed ultima puntata, 12 ottobre
Le anticipazioni sulla quarta ed ultima puntata
Tutte le anticipazioni sulla quarta ed ultima puntata di Balene amiche per sempre del 12 ottobre su Rai 1: Milla ed Evelina tra nuove sfide, amori complicati e l’ultima verità su Adriana.
Balene anticipazioni quarta ed ultima puntata 12 ottobre: le sfide di Milla ed Evelina
La fiction di Rai 1 Balene amiche per sempre si avvicina al gran finale. Domenica 12 ottobre alle 21.30 andrà in onda la quarta e ultima puntata, che promette di regalare al pubblico emozioni forti, rivelazioni decisive e scelte che cambieranno per sempre la vita dei protagonisti.
Nell’ultimo appuntamento, Milla decide di salvare il pastificio con un’idea innovativa: lanciare una pasta dedicata ai bambini. Il tocco creativo, però, arriva da Evelina, dando vita alle celebri Balenine. Nonostante l’entusiasmo, i Cappiello scoprono che la fiera a cui volevano partecipare è già al completo. L’alternativa sarà un’esposizione in un hotel per compratori, ma per riuscirci avranno bisogno del sostegno degli operai. Sarà Milla a convincerli con una proposta inaspettata.
Nel frattempo, come si legge su RaiPlay, anche la vita privata dei protagonisti si intreccia con i problemi del lavoro. Emanuele, dopo aver cambiato idea grazie a Flaminia, permette a sua figlia Zina di partecipare al saggio di danza. Ma Flaminia, accettando un’offerta di lavoro, lascia il pastificio, complicando ancora di più gli equilibri.
Amori complicati e ritorni inattesi
Le anticipazioni sulla quarta ed ultima puntata di Balene amiche per sempre del 12 ottobre rivelano che Riccardo si troverà di fronte a una scelta cruciale e deciderà di non rinunciare a Evelina, anche se il ritorno di Congias rischia di destabilizzare il loro rapporto. Allo stesso modo, Milla si ritroverà divisa tra Cesare e Walter, quest’ultimo ancora innamorato della moglie.
Sul fronte sentimentale, anche Emanuele e Susanna sembrano fare sul serio, tanto che lei parteciperà al saggio di Zina, mentre Flaminia sarà sempre più gelosa. Non mancheranno sorprese: tra Milla e Walter tornerà la serenità, mentre Evelina e Riccardo dovranno imparare a gestire il passato per dare un futuro alla loro storia.
L’ultima verità su Adriana
Il gran finale non dimenticherà il mistero di Adriana: sarà proprio nell’ultima puntata che Evelina e Milla, insieme, scopriranno un’ultima e sconvolgente verità. Una conclusione intensa, che promette di chiudere la fiction lasciando al pubblico emozioni e riflessioni.