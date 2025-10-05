Tutte le anticipazioni sulla quarta ed ultima puntata di Balene amiche per sempre del 12 ottobre su Rai 1: Milla ed Evelina tra nuove sfide, amori complicati e l’ultima verità su Adriana.

Balene anticipazioni quarta ed ultima puntata 12 ottobre: le sfide di Milla ed Evelina

La fiction di Rai 1 Balene amiche per sempre si avvicina al gran finale. Domenica 12 ottobre alle 21.30 andrà in onda la quarta e ultima puntata, che promette di regalare al pubblico emozioni forti, rivelazioni decisive e scelte che cambieranno per sempre la vita dei protagonisti.

Nell’ultimo appuntamento, Milla decide di salvare il pastificio con un’idea innovativa: lanciare una pasta dedicata ai bambini. Il tocco creativo, però, arriva da Evelina, dando vita alle celebri Balenine. Nonostante l’entusiasmo, i Cappiello scoprono che la fiera a cui volevano partecipare è già al completo. L’alternativa sarà un’esposizione in un hotel per compratori, ma per riuscirci avranno bisogno del sostegno degli operai. Sarà Milla a convincerli con una proposta inaspettata.

Nel frattempo, come si legge su RaiPlay, anche la vita privata dei protagonisti si intreccia con i problemi del lavoro. Emanuele, dopo aver cambiato idea grazie a Flaminia, permette a sua figlia Zina di partecipare al saggio di danza. Ma Flaminia, accettando un’offerta di lavoro, lascia il pastificio, complicando ancora di più gli equilibri.

Amori complicati e ritorni inattesi

Le anticipazioni sulla quarta ed ultima puntata di Balene amiche per sempre del 12 ottobre rivelano che Riccardo si troverà di fronte a una scelta cruciale e deciderà di non rinunciare a Evelina, anche se il ritorno di Congias rischia di destabilizzare il loro rapporto. Allo stesso modo, Milla si ritroverà divisa tra Cesare e Walter, quest’ultimo ancora innamorato della moglie.

Sul fronte sentimentale, anche Emanuele e Susanna sembrano fare sul serio, tanto che lei parteciperà al saggio di Zina, mentre Flaminia sarà sempre più gelosa. Non mancheranno sorprese: tra Milla e Walter tornerà la serenità, mentre Evelina e Riccardo dovranno imparare a gestire il passato per dare un futuro alla loro storia.

L’ultima verità su Adriana

Il gran finale non dimenticherà il mistero di Adriana: sarà proprio nell’ultima puntata che Evelina e Milla, insieme, scopriranno un’ultima e sconvolgente verità. Una conclusione intensa, che promette di chiudere la fiction lasciando al pubblico emozioni e riflessioni.