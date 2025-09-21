Tutte le anticipazioni sulla prima puntata di Balene amiche per sempre, la nuova fiction Rai, in onda domenica 21 settembre su Rai 1 alle 21.30 circa. Intrighi, segreti e un sospetto omicidio accendono la trama.

Anticipazioni Balene amiche per sempre 21 settembre: il ritorno di Evelina e Milla

La prima puntata di Balene amiche per sempre, in onda su Rai 1 domenica 21 settembre alle 21.30 circa, segna l’inizio di una storia intensa che intreccia amicizia, misteri e colpi di scena.

Due vecchie amiche, Evelina (insegnante d’arte) e Milla (casalinga borghese), si rincontrano dopo anni di tensioni irrisolte al funerale della loro amica Adriana, morta in un incidente subacqueo.

Nonostante il rapporto incrinato, le due decidono di aiutare il vedovo Fosco nella vendita della casa al Conero. Questo evento riaccende legami sopiti, ma anche conflitti personali e segreti mai davvero dimenticati.

La trama della prima puntata: segreti, amori e sospetti

Oltre al ritorno di Evelina e Milla, entrano in scena i loro figli. Flaminia, figlia di Milla, è direttrice commerciale del pastificio di famiglia e affronta le pressioni del lavoro e il giudizio per la sua vita sentimentale instabile. Emanuele, figlio di Evelina, cresce da solo la piccola Zina mentre la madre della bambina è lontana per lavoro.

La vita di Milla viene sconvolta quando scopre il tradimento del marito con Lucia, impiegata della banca che segue i conti del pastificio. Nel frattempo, cresce il sospetto che la morte di Adriana non sia stato un semplice incidente: la scomparsa del computer della donna fa ipotizzare un omicidio. Evelina e Milla decidono quindi di indagare personalmente.

Parallelamente, stando alle anticipazioni sulla prima puntata di Balene del 21 settembre, Evelina entra in conflitto con Riccardo, nuovo presidente dell’Accademia, determinato a rivoluzionare l’istituzione. Il confronto si trasforma in attrazione durante un ballo, nonostante Riccardo sia già fidanzato con una donna molto più giovane.

Milla, stanca di vivere all’ombra del marito infedele, decide invece di rivendicare il ruolo di presidente del pastificio, scatenando ulteriori tensioni con sua figlia Flaminia. Il colpo di scena finale riguarda Adriana: la verità che emerge è sconvolgente. Lei e Fosco si erano lasciati. E se fosse stato proprio lui a ucciderla?

Cosa aspettarsi da Balene amiche per sempre

La fiction promette emozioni forti e intrecci familiari complessi, mescolando dramma, sentimenti e mistero. La prima puntata di Balene amiche per sempre su Rai 1 getta le basi per una stagione ricca di rivelazioni e colpi di scena, che terranno i telespettatori con il fiato sospeso.