Tutte le ultime novità su Balene – Amiche per sempre e se ci sarà una stagione 2. Gli ottimi ascolti della prima stagione e il finale intrigante alimentano le speranze.

Buoni ascolti per Balene: un segnale incoraggiante per una stagione 2

La dramedy Rai Balene – Amiche per sempre, con protagoniste Veronica Pivetti e Carla Signoris, si è conclusa domenica 12 ottobre e ha lasciato il pubblico con molti interrogativi. La domanda più gettonata ora sui social è: ci sarà una stagione 2 di Balene? Nonostante al momento non ci sia ancora una conferma ufficiale, gli ascolti e il finale della prima stagione alimentano più di una speranza.

Nel giorno della sua ultima puntata, Balene – Amiche per sempre ha raccolto 3.147.000 spettatori, con uno share del 20,2 %: un risultato che lo ha piazzato in testa agli ascolti della prima serata di domenica 12. In media, la fiction ha registrato quasi il 19% di share.

Questi numeri sono decisamente significativi. Il pubblico ha risposto con entusiasmo alla fiction e le reti, ovviamente, tengono molto in considerazione questo fattore quando si trovano a dover prendere una decisione sul futuro di un loro prodotto.

Finale che lascia spazio: elementi che possono preludere alla stagione 2

Nel finale della serie, Evelina (Pivetti) e Milla (Signoris) seguono gli spostamenti del tesoriere Stefano, fuggito negli Stati Uniti con i fondi dell’associazione SOS Balene, per poi scoprire la verità sulla morte dell’amica scomparsa, Adriana: la donna era malata.

Con le nuove informazione, giungono alla conclusione che si è davvero trattato di un incidente. Inaspettatamente, però, ricevono una lettera proprio da Adriana, con la quale l’amica spiega loro che in realtà, proprio per via della malattia, ha preferito togliersi a vita alle proprie condizioni.

La trama si chiude con rivelazioni importanti ma non esaurisce tutti i misteri: il finale ha un’impostazione che lascia spazi narrativi aperti, un utile “terreno” per un possibile sequel o una continuazione della storia. Dopo aver letto la lettera, infatti, Evelina e Milla ricevono una telefonata e a chiamare pare sia proprio Adriana.

Oltre a questa aspetto della storia, resta indefinita la relazione tra Evelina e Riccardo, mentre Milla ha preso la sua decisione di tornare con Walter e Flaminia ed Emanuele si sono finalmente dichiarati. Con tutta probabilità, in caso di rinnovo, potremmo assistere a qualche sorpresa anche in relazione a queste due storyline.

Il romanzo da cui è tratta la fiction si chiude in modo piuttosto netto, ma ciò non esclude la possibilità di realizzare una stagione 2 per Balene. Le autrici Barbara Cappi e Grazia Giardiello, pur coinvolte nella sceneggiatura, non si sono fino ad ora espresse pubblicamente su un eventuale seguito.

Il verdetto finale: la speranza resta viva, ma manca l’ufficialità

Se da un lato la reazione del pubblico e i numeri d’ascolto sono elementi che giocano a favore di un rinnovo, dall’altro mancano finora annunci da parte di Rai o della produzione. Per ora, non ci sono notizie su un’eventuale stagione successiva.

Gli appassionati possono sperare che, con la giusta idea narrativa e un accordo produttivo, Balene – Amiche per sempre 2 possa vedere la luce. Intanto, il finale della prima stagione resta uno specchio del potenziale narrativo della serie: misteri da risolvere, amicizie profonde e segreti da svelare.