Dopo anni di attesa e speculazioni, Avengers: Doomsday si prepara a scuotere le fondamenta del Marvel Cinematic Universe. Previsto come uno degli appuntamenti cinematografici più importanti del 2026, il film rappresenterà il culmine della Saga del Multiverso dell’MCU. Ecco tutto ciò che c’è da sapere: data di uscita, cast ufficiale, anticipazioni sulla trama e collegamenti con i progetti Marvel precedenti.

Quando esce Avengers: Doomsday?

Avengers: Doomsday uscirà nelle sale italiane il 16 dicembre 2026, segnando il ritorno degli eroi più potenti della Terra in un nuovo, epico crossover. Il film è il primo capitolo di un finale in due parti della Saga del Multiverso, che si concluderà con Avengers: Secret Wars nel 2027.

Cast: chi ci sarà in Avengers: Doomsday?

Il cast di Avengers: Doomsday promette di essere il più ricco mai visto in un film Marvel. Tra i volti confermati e le presenze attese:

Chris Hemsworth nel ruolo di Thor;

nel ruolo di Thor; Vanessa Kirby nel ruolo di Sue Storm / Donna Invisibile;

nel ruolo di Sue Storm / Donna Invisibile; Anthony Mackie nel ruolo di Sam Wilson / Captain America;

nel ruolo di Sam Wilson / Captain America; Sebastian Stan nel ruolo di Bucky Barnes;

nel ruolo di Bucky Barnes; Laetitia Wright nel ruolo di Shuri / Black Panther;

nel ruolo di Shuri / Black Panther; Paul Rudd nel ruolo di Scott Lang / Ant-Man;

nel ruolo di Scott Lang / Ant-Man; Wyatt Russell nel ruolo di John Walker / U.S. Agent;

nel ruolo di John Walker / U.S. Agent; Tenoch Huerta Mejia nel ruolo di Namor;

nel ruolo di Namor; Ebon Moss-Bachrach nel ruolo di Ben Grimm / La Cosa;

nel ruolo di Ben Grimm / La Cosa; Simu Liu nel ruolo di Shang-Chi;

nel ruolo di Shang-Chi; Florence Pugh nel ruolo di Yelena Belova / Vedova Nera;

nel ruolo di Yelena Belova / Vedova Nera; Kelsey Grammer nel ruolo di Hank McCoy / Bestia;

nel ruolo di Hank McCoy / Bestia; Lewis Pullman nel ruolo di Robert “Bob” Reynolds / Sentry;

nel ruolo di Robert “Bob” Reynolds / Sentry; Danny Ramirez nel ruolo di Joaquin Torres / Falcon;

nel ruolo di Joaquin Torres / Falcon; Joseph Quinn nel ruolo di Johnny Storm / Torcia Umana;

nel ruolo di Johnny Storm / Torcia Umana; David Harbour nel ruolo di Alexei Shostakov / Guardiano Rosso;

nel ruolo di Alexei Shostakov / Guardiano Rosso; Winston Duke nel ruolo di M’Baku;

nel ruolo di M’Baku; Hannah John-Kamen nel ruolo di Ava Starr / Ghost;

nel ruolo di Ava Starr / Ghost; Tom Hiddleston nel ruolo di Loki;

nel ruolo di Loki; Patrick Stewart nel ruolo di Charles Xavier;

nel ruolo di Charles Xavier; Ian McKellen nel ruolo di Erik Lehnsherr / Magneto;

nel ruolo di Erik Lehnsherr / Magneto; Alan Cumming nel ruolo di Kurt Wagner / Nightcrawler;

nel ruolo di Kurt Wagner / Nightcrawler; Rebecca Romijn nel ruolo di Mystica;

nel ruolo di Mystica; James Marsden nel ruolo di Scott Summers / Ciclope

nel ruolo di Scott Summers / Ciclope Channing Tatum nel ruolo di Remy Étienne LeBeau / Gambit;

nel ruolo di Remy Étienne LeBeau / Gambit; Pedro Pascal nel ruolo di Reed Richards / Mister Fantastic;

La sorpresa più discussa? Robert Downey Jr. nel ruolo di Doctor Doom, una versione alternativa e multiversale del celebre villain, che segna il suo ritorno nell’MCU, ma in un ruolo completamente nuovo.

Trama: cosa succede in Avengers: Doomsday?

La trama di Avengers: Doomsday ruota attorno alla minaccia crescente del Dottor Destino, emerso alla fine di I Fantastici Quattro: Gli Inizi. Proveniente da un universo alternativo, questa variante di Victor Von Doom è decisa a riscrivere l’intero multiverso, spinta da un potere cosmico sconosciuto.

Con Galactus temporaneamente sconfitto e Franklin Richards sotto protezione, Destino rappresenta una minaccia. Le linee temporali iniziano a collassare, e le incursioni tra universi mettono a rischio la realtà stessa. Gli Avengers, i Fantastici Quattro, e nuovi eroi provenienti da varie dimensioni dovranno unire le forze per contrastare l’apocalisse annunciata.

Non mancheranno viaggi nel multiverso, battaglie epiche, ritorni sorprendenti e possibili sacrifici permanenti. Avengers: Doomsday fungerà da ponte diretto per Secret Wars, dove il multiverso sarà completamente ricostruito.

Collegamenti con altri film e serie Marvel

Avengers: Doomsday sarà strettamente connesso ai seguenti progetti:

I Fantastici Quattro: Gli Inizi (2025), che introduce Franklin Richards e Doctor Doom

Loki e Doctor Strange nel Multiverso della Follia, che hanno esplorato le prime fratture nel multiverso

Spider-Man: No Way Home e Spider-Man Brand New Day, che mostrano l’impatto degli eventi multiversali

Thunderbolts, che mostra l’arrivo dei Fantastici Quattro nel nostro universo

Avengers: Doomsday si profila come l’evento cinematografico del 2026 e un punto di svolta per tutto l’MCU. Tra il ritorno di grandi personaggi, l’introduzione di nuovi eroi e una trama che cambierà per sempre il multiverso Marvel, il film è destinato a lasciare il segno.

Non ci resta che attendere il primo trailer ufficiale e prepararci per l’inizio della fine… o forse, per un nuovo inizio.