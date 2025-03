Chi manca nel cast di Avengers Doomsday

Marvel ha annunciato una serie di nomi degli attori che faranno parte del cast dell’attesissimo Avengers: Doomsday con attori come Chris Hemsworth, Pedro Pascal e Robert Downey Jr. Tuttavia, alcuni volti storici dell’MCU sono ancora assenti dalla lista ufficiale. Ciò non significa che non faranno parte del film, anzi: secondo diverse fonti, il cast potrebbe ampliarsi ulteriormente. Scopriamo di chi si stratta.

Robert Downey Jr. ha cripticamente commentato su Instagram la rivelazione del cast, suggerendo che la lista potrebbe non essere conclusa. Anche la Marvel ha risposto in modo enigmatico, lasciando intendere che potrebbero esserci ulteriori aggiunte. L’insider MyTimeToShineHello ha invece elencato oltre 40 attori che potrebbero essere coinvolti.

Tra i grandi esclusi troviamo Tom Holland (Spider-Man), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Mark Ruffalo (Hulk), Ryan Reynolds (Deadpool) e Hugh Jackman (Wolverine), tutti nomi chiave nei recenti sviluppi dell’MCU. Anche Samuel L. Jackson (Nick Fury) e Chris Pratt (Star-Lord) non figurano ancora tra i confermati, nonostante il loro ruolo cruciale nella saga.

Faranno un ritorno a sorpresa Chris Evans (Capitan America) o Elizabeth Olsen (Scarlet Witch)?

Inoltre, vista la massiccia presenza di attori originali di X-Men, mancano nomi come Halle Berry (Storm), Famke Janssen (Jean Grey) e Anna Paquin (Rogue). Lo stesso vale per Andrew Garfield e Tobey Maguire, che potrebbero tornare come varianti di Spider-Man, e per Scarlett Johansson (Vedova Nera), il cui ritorno sembra improbabile ma non impossibile. Mancano anche le Marvels: Brie Larson (Captain Marvel), Teyonah Parris (Monica Rambeau) e Iman Vellani (Ms Marvel).

Un’assenza particolarmente rumorosa è quella del cast di Eternals e degli attuali Guardiani della Galassia, così come di alcuni eroi delle serie Marvel su Disney+, tra cui Charlie Cox (Daredevil), Tatiana Maslany (She-Hulk) e Oscar Isaac (Moon Knight).

Altri nomi non inclusi per ora nel cast sono:

Jeremy Renner (Occhio di Falco)

Hailee Steinfeld (Kate Bishop)

Samuel L. Jackson (Nick Fury)

Evangeline Lilly (Wasp)

Don Cheadle (War Machine)

Hayley Atwell (Peggy Carter)

Benedict Wong (Wong)

Danai Gurira (Okoye)

Nonostante le incertezze, molti di questi personaggi potrebbero ancora apparire, se non in Avengers: Doomsday, nel successivo Avengers: Secret Wars. Quindi, i fan non devono ancora perdere le speranze: il cast definitivo potrebbe riservare grosse sorprese!