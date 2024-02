News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 24 Febbraio 2024

Avatar

Ken Leung, uno dei protagonisti della serie Netflix Avatar: The Last Airbender, era convinto di fare un provino per Avatar

La gaffe dell’attore di Avatar: The Last Airbender

Avatar: The Last Airbender è la serie del momento di Netflix. Uscita lo scorso 22 febbraio nel catalogo della piattaforma di streaming, lo show è l’adattamento in forma di live action dell’omonima serie animata.

La serie racconta un mondo immaginario ispirato al continente asiatico dove la popolazione viene divisa in quattro differenti nazioni. A ognuna di queste nazioni corrisponde uno dei quattro elementi. Protagonista di questa storia è Aang, un Avatar a cui viene affidato il compito di riunificare tutti e quattro gli Stati.

Il giovane è l’unico che può farlo perché ha un potere che gli permette di controllare tutti e quattro gli elementi. “Espanderemo e faremo crescere il mondo, infatti ci saranno sorprese sia per i vecchi fan che per quelli nuovi. Nel corso di questo processo, la nostra parola d’ordine sarà ‘autenticità‘”, ha spiegato lo sceneggiatore Albert Kim parlando di questo nuovo progetto.

Prima dell’arrivo del nuovo prodotto Netflix però in molti hanno scambiato Avatar: The Last Airbender per un altro Avatar, quello della saga cinematografica di James Cameron. A quanto pare anche uno dei protagonisti della serie.

Stiamo parlando di Ken Leung, interprete del comandante Zhao. In un’intervista rilasciata per Deadline l’attore ha dichiarato che, prima di entrare a far parte del cast, non aveva mai sentito parlare del fantasy ed era convinto di andare a fare un’audizione per uno dei film più remunerativi della storia del cinema.

"I thought I was gonna be blue" pic.twitter.com/laCJeKRTw9 — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) February 23, 2024

“Non conoscevo affatto la serie originale. Forse è una questione d’età ma quando ho fatto un provino c’è stato un disguido. Quando ho saputo che avrei dovuto fare un provino per Avatar, pensavo che sarei stato blu“, ha spiegato l’attore.

“Guardando indietro, ho apprezzato il fatto di essere arrivato al provino all’oscuro di tutto. Perché quando hai già un’idea precostituita si può rovinare il processo“, ha aggiunto Leung.