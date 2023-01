News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 16 Gennaio 2023

Austin Butler ha parlato della sua ex fidanzata Vanessa Hudgens in un’intervista definendola “un vecchio amico”

L’intervista delle “polemiche” di Austin Butler

Il 2022 è stato l’anno della conferma per Austin Butler. L’attore ha avuto un enorme successo grazie alla sua interpretazione di Elvis Presley nel film di Baz Luhrmann “Elvis“. Grazie a questo ruolo l’attore ha anche conquistato il suo primo Golden Globe come Best performance. A far discutere però è stata un’intervista rilasciata da Butler nel corso di questi giorni in cui parla della sua ex storica fidanzata, Vanessa Hudgens.

Il tutto è avvenuto durante l’Actors Roundtable organizzato da The Hollywood Reporter in cui Austin ha raccontato come ha ottenuto il ruolo di Elvis. “Il mese prima di sapere che Baz [Luhrmann] stava girando il film, stavo guardando le luci di Natale e alla radio c’era una canzone natalizia di Elvis ed ero con un mio amico – ha raccontato l’attore – Stavo cantando e il mio amico mi ha guardato e ha detto: ‘Devi interpretare Elvis’. Io ho risposto: ‘Oh, è un’ipotesi così remota…’“.

“Un paio di settimane dopo, suonavo il pianoforte. Non ho mai cantato per i miei amici o altro. Quella stessa amica era lì e io stavo suonando il piano. Mi disse: ‘Sono seria. Devi trovare il modo di ottenere i diritti per una sceneggiatura’. Poi il mio agente mi chiamò e mi disse: ‘Baz Luhrmann sta facendo un film su Elvis’“, ha proseguito nel racconto Austin Butler. Ebbene l’amica di cui parla l’attore nell’intervista è proprio Vanessa Hudgens.

Ad accorgersene sono stati proprio i fan, i quali hanno recuperato una vecchia intervista del 2019 dell’attrice a Live with Kelly and Ryan in cui ha raccontato dal suo punto di vista la stessa identica storia. “Lo scorso dicembre stavamo guidando e stavamo ascoltando musica natalizia, e poi è arrivata una canzone natalizia di Elvis Presley. Si era appena tinto i capelli di scuro. È un biondo naturale, lo stavo guardando e lui stava cantando e io gli ho detto: ‘Tesoro, devi mettere Elvis in un disco…’“, furono le parole della Hudgens.

“Poi, a gennaio, era seduto al pianoforte e stava suonando e cantando e io gli ho detto: ‘Non so come, ma devi capire come puoi interpretare Elvis. Non so come si ottengano i diritti o cosa si faccia, ma tu devi interpretarlo…’“, ha proseguito nel racconto la star di High School Musical.

Come mai Austin ha parlato genericamente di una sua amica, evitando di specificare che si trattava proprio della sua ex storica? Butler e Vanessa hanno infatti avuto una lunga relazione. I due sono stati insieme per ben 8 anni, dal 2011 al 2019. Ora Butler risulta essere fidanzato con la modella Kaia Gerber.