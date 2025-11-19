Nel corso di una nuova intervista, Ariana Grande rivela che il suo prossimo tour, in partenza nell’estate del 2026, potrebbe essere l’ultimo.

Ariana Grande fa preoccupare i fan

Sono mesi ricchi di impegni, questi, per Ariana Grande. Attualmente la pop star è impegnata con il tour promozione di Wicked Parte 2, che esce proprio oggi nelle sale italiane. La cantante tuttavia non ha ancora chiuso con la recitazione e nelle settimane a venire ad attenderla ci saranno due nuovi progetti: un film con Ben Stiller e Robert De Niro e American Horror Story. L’attrice è infatti entrata nel cast della nuova stagione dello show ideato da Ryan Murphy, che vedrà la luce ad Halloween 2026. Come è noto però il prossimo anno ci sarà anche spazio per la musica.

In estate infatti Ariana partirà con il suo Eternal Sunshine Tour, che segue all’ultimo album di inediti. Si tratterà di un ciclo di concerti molto limitato, che in Europa farà tappa solo a Londra. I biglietti per questi show evento sono naturalmente andati a ruba e di certo in molti attendono di scoprire come l’artista stupirà il suo pubblico. Nelle ultime ore però qualcosa ha fatto preoccupare i fan.

Tutto è iniziato quando Ariana Grande è stata ospite del podcast Good Hang. Nel corso dell’intervista la pop star ha ammesso che il prossimo tour potrebbe essere l’ultimo, facendo intendere una lunga pausa dalla musica. Queste le dichiarazioni della cantante, che hanno spaventato i fan: “Non voglio dire nulla di definitivo. So che sono molto emozionata di fare questo piccolo tour, ma credo che potrebbe non succedere di nuovo per molto, molto, molto, molto tempo. Darò il massimo, sarà bellissimo e ne sono così grata. È come un ultimo urrà. Per ora”.

Attualmente dunque le intenzioni della Grande sarebbero quelle di concentrarsi sulla recitazione. Il capitolo musica non è naturalmente chiuso, ma di certo dopo il prossimo tour ad attendere Ariana ci sarà una lunghissima pausa.