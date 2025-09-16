Apple TV+ conquista 22 Emmy e conferma il suo ruolo da protagonista nelle serie TV. Scopri The Studio, Severance, Slow Horses e le altre

Apple TV+ trionfa agli Emmy: ecco le serie da guardare assolutamente

Apple TV+ ha conquistato un posto d’onore nell’ultima edizione degli Emmy, portando a casa ben 22 premi e dimostrando di essere ormai una potenza consolidata nel panorama televisivo internazionale. Dal debutto nel 2019 la piattaforma ha investito miliardi di dollari in produzioni originali, e sebbene il numero di abbonati non sia paragonabile a colossi come Netflix, la qualità e la riconoscibilità dei contenuti hanno fatto la differenza.

Tra i titoli più celebrati troviamo The Studio, la serie comico-drammatica di Seth Rogen che da sola ha collezionato 13 riconoscimenti. Ma non è stata l’unica: anche Severance, distopia ambientata in un inquietante ambiente lavorativo, ha convinto la critica portando a casa otto premi. A completare il podio, Slow Horses, spy-thriller con Gary Oldman, vincitore nella categoria regia.

Le serie da non perdere

Ecco alcuni titoli che hanno reso Apple TV+ sinonimo di qualità e che, premi o meno, meritano di essere recuperati:

Severance (Scissione) – La serie che meglio incarna lo spirito Apple TV+: visionaria, disturbante e profondamente attuale.

The Studio – La commedia satirica di Seth Rogen che gioca con i meccanismi di Hollywood tra risate, citazioni e riflessioni sul cinema contemporaneo.

Shrinking – Jason Segel e Harrison Ford in una commedia amara ma tenera, capace di parlare di lutto con leggerezza.

Fondazione – L'epopea di Isaac Asimov rivive in una trasposizione ambiziosa e visivamente spettacolare.

Silo – Adattamento del romanzo Wool, un thriller distopico ambientato in un mondo sotterraneo dalle regole oscure.

Bad Sisters – Una black comedy ambientata a Dublino che mescola tensione, ironia e dinamiche familiari complicate.

Dickinson – Un biopic atipico che racconta Emily Dickinson in chiave moderna e sorprendente.

Black Bird – Una storia vera che unisce thriller e dramma carcerario, con interpretazioni intense e premiate.

Slow Horses – Agenti segreti fuori dagli schemi tra satira e tensione internazionale.

Loot – Maya Rudolph in una satira brillante sul mondo dei super-ricchi e delle contraddizioni della filantropia.

La vittoria agli Emmy conferma che Apple TV+ vuole diventare il punto di riferimento per chi cerca narrazioni originali e di qualità. Per gli spettatori questo significa avere a disposizione un catalogo che, pur non vastissimo, è curato come una collezione di gioielli narrativi.