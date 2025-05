Lunedì 26 maggio Tradimento torna su Canale 5 con una puntata ricca di colpi di scena e rivelazioni che metteranno ancora più in crisi il fragile equilibrio tra i protagonisti. Guzide si troverà di fronte a una sconcertante scoperta che riguarda il suo studio legale, mentre nuovi sviluppi familiari e sentimentali aggiungono tensione al racconto. Le anticipazioni di Tradimento del 26 maggio ci portano al cuore della trama, dove spionaggio, tradimenti e scuse inattese promettono di tenere i telespettatori con il fiato sospeso.

Tarik spia Guzide: Ozan scopre la verità e smaschera l’inganno

Nella prossima puntata di Tradimento, come si legge su TV Sorrisi e canzoni, Ozan confessa alla madre Guzide di aver visto Gulsum, una dipendente dello studio legale, nell’ufficio di Tarik. L’apparente coincidenza rivela invece una realtà inquietante: Tarik ha fatto assumere Gulsum con l’obiettivo di spiare Guzide dall’interno del suo stesso studio. Un gesto che sancisce un nuovo punto di rottura tra i due e che accende i riflettori su un tradimento tanto subdolo quanto doloroso.

Questa rivelazione rappresenta una svolta nella narrazione, dimostrando fino a che punto Tarik è disposto a spingersi pur di controllare Guzide. La donna, ferita e indignata, si troverà costretta a fare i conti con l’ennesima violazione della sua fiducia.

Leggi anche: Le anticipazioni di tutte le puntate della serie turca

Tradimento anticipazioni 26 maggio: Sezai chiede scusa a Guzide

In un momento particolarmente intenso, Sezai si presenta da Guzide per porgerle le sue scuse più sincere. Ammette di non aver compreso in tempo i gravi errori della figlia, dimostrando una nuova maturità e sensibilità. Questo gesto apre uno spiraglio nella corazza emotiva di Guzide, già provata dagli eventi che la circondano.

Le anticipazioni di Tradimento del 26 maggio suggeriscono che questo confronto potrebbe segnare una nuova fase nel rapporto tra Sezai e Guzide, basata su una ritrovata fiducia e su una maggiore comprensione reciproca.

Ilknur interrompe Mualla: nuovi problemi all’orizzonte?

Intanto, in una scena apparentemente secondaria ma carica di significato, Mualla è intenta a prendersi cura del nipote quando viene interrotta da Ilknur, che le porta delle medicine da prendere. Il momento, per quanto semplice, lascia intuire nuove tensioni familiari e possibili sviluppi legati alla salute e ai rapporti interni della famiglia.

Tradimento 26 maggio: una puntata da non perdere su Canale 5

Con intrighi, rivelazioni sconvolgenti e sentimenti contrastanti, la puntata di Tradimento del 26 maggio su Canale 5 si preannuncia imperdibile. Le anticipazioni confermano una trama sempre più coinvolgente, dove ogni dettaglio può fare la differenza. Guzide sarà costretta a difendere il suo spazio, non solo come avvocato ma anche come donna tradita da chi più amava.

Non resta che sintonizzarsi su Canale 5 lunedì sera per scoprire come si evolveranno le vicende di una delle serie più seguite del momento.