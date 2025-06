Anticipazioni Tradimento 27 giugno: Kahraman in condizioni critiche dopo un incidente in cantiere

Venerdì 27 giugno, Tradimento torna su Canale 5 con una puntata ricca di colpi di scena che sconvolgeranno gli equilibri della trama. La soap turca, tra le più seguite del pomeriggio italiano, entra nel vivo con una serie di eventi drammatici e rivelazioni inattese che metteranno a dura prova i protagonisti. Ma entriamo più nel dettaglio e scopriamo insieme le anticipazioni di Tradimento in onda il 27 giugno.

Kahraman lotta per la vita dopo un grave incidente

Le anticipazioni della puntata in onda venerdì 27 giugno, riportate anche da TV Sorrisi e canzoni, rivelano che Kahraman sarà protagonista di un evento tragico: l’uomo verrà travolto da un improvviso crollo di terra mentre si trova in cantiere e verrà portato d’urgenza al pronto soccorso. Le sue condizioni appariranno subito molto gravi e, durante l’intervento chirurgico, i medici saranno costretti ad asportargli la milza. Dopo l’operazione, Kahraman verrà ricoverato in terapia intensiva, dove resterà sotto stretta osservazione.

Anticipazioni Tradimento 27 giugno: Dundar è figlio di Tarik e Guzide, il test del DNA non lascia dubbi

Se da un lato la tensione è altissima per le sorti di Kahraman, dall’altro la puntata sarà segnata da una verità sconvolgente destinata a cambiare per sempre i rapporti tra i personaggi. I risultati del test del DNA confermeranno che Dundar è il figlio biologico di Tarik e Guzide, una rivelazione che metterà in discussione tutte le certezze della famiglia e avrà sicuramente delle pesanti ripercussioni nelle prossime puntate.

Ipek devastata per Oltan, Neva cerca di confortarla

Nel frattempo, Ipek dovrà fare i conti con il dolore per la perdita di Oltan. Distrutta e sopraffatta dalla sofferenza, troverà un piccolo conforto nella presenza di Neva, che cercherà di risollevarle il morale e starle vicino in questo momento difficile.

La puntata del 27 giugno di Tradimento promette forti emozioni e momenti intensi. Mentre Kahraman lotta per sopravvivere, la verità su Dundar rischia di far esplodere nuovi conflitti. Per non perdere neanche un dettaglio, l’appuntamento è come sempre alle 14:10 su Canale 5.

