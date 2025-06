Nuovo dramma in arrivo a Tradimento, nella puntata in onda venerdì 13 giugno alle 14:10 su Canale 5. L’episodio si apre con una serata apparentemente normale, ma che finirà in tragedia: durante la cena organizzata dal servizio di catering di Umit e Yesim, Kadir perde la vita in circostanze misteriose. Ma scopriamo più nel dettaglio le anticipazioni di Tradimento della puntata in onda il 13 giugno alle ore 14.10.

Accuse gravissime contro Umit e Yesim

Come si legge su TV Sorrisi e canzoni, Subito dopo la morte di Kadir, la moglie Semiha non ha dubbi: accusa apertamente Umit e Yesim di aver avvelenato suo marito. L’accusa scuote tutti i presenti e ha conseguenze immediate. I due vengono infatti portati via in custodia dalle autorità, in attesa di chiarimenti.

Nel frattempo, Guzide si mobilita per cercare di ottenere la loro scarcerazione su cauzione, convinta della loro innocenza.

Tradimento anticipazioni 13 giugno ore 14.10: un lutto sconvolgente per Selin e Tolga

Ma la tragedia non finisce qui. Un altro colpo durissimo colpisce la famiglia: la bambina adottata da Selin e Tolga muore improvvisamente. La diagnosi è terribile quanto inaspettata: si tratta della sindrome della morte improvvisa infantile, una condizione rara ma possibile, che colpisce i neonati nei primi mesi di vita e che spesso non lascia alcun segnale premonitore.

Un dolore lacerante, che lascia i due giovani genitori senza parole e getta ulteriore ombra su una giornata già segnata dal lutto e dalla tensione.

Tradimento continua così a tenere alta l’attenzione del pubblico con sviluppi drammatici e imprevedibili, confermandosi tra le serie turche più seguite del pomeriggio di Canale 5.

