La notte nel cuore è la nuova serie turca che ha conquistato il pubblico italiano, in onda ogni domenica in prima serata su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity. La storia di Sumru e dei suoi gemelli abbandonati, Nuh e Melek, è ricca di colpi di scena e momenti emozionanti. In questo articolo troverai tutte le anticipazioni delle puntate de La notte nel cuore trasmesse, con i link per approfondire la trama di ciascun episodio.

Anticipazioni prima puntata – 25 maggio 2025

Nella prima puntata, Sumru abbandona i suoi gemelli appena nati, Nuh e Melek, lasciandoli alla nonna paterna, Sakine. Anni dopo, i due ragazzi scoprono la verità sulla madre e decidono di affrontarla in Cappadocia, dove Sumru si è rifatta una vita sposando il ricco Samet.

Anticipazioni seconda puntata La notte nel cuore – 1° giugno 2025

Nuh e Melek riescono a incontrare Sumru e le rivelano di essere i gemelli da lei abbandonati. Sumru nega ogni accusa. Intanto, Sevilay e Cihan si confrontano sull’imminente fidanzamento combinato dalle loro famiglie, ma entrambi non sono d’accordo.

Anticipazioni terza puntata La notte nel cuore – 8 giugno 2025

Nella terza puntata, Sumru rischia la vita in un incendio ma viene salvata da Nuh, che finisce in ospedale. Il gesto riavvicina la famiglia. Intanto, Tahsin torna per regolare i conti con i Sansalan, mentre Samet propone a Nuh un lavoro. Cihan prova ad avvicinarsi a Melek, ma lei lo respinge. Un malinteso con ospiti americani mette a rischio un affare milionario, spingendo Samet a forzare il matrimonio tra Cihan e Sevilay. Nuh diventa ufficialmente l’autista personale di Sumru.

Anticipazioni quarta puntata La notte nel cuore – 15 giugno 2025

Nella terza puntata de La notte nel cuore, in onda il 15 giugno, durante i preparativi per la cerimonia dell’hennè, Nuh e Melek spingono Sumru a dire la verità, mentre emergono tensioni irrisolte. Cihan confessa il dolore per la perdita della madre e Sevilay fugge dal matrimonio combinato con l’aiuto di Nuh. Ma un infarto colpisce Hikmet, e Sevilay, colpita dal senso di colpa, torna a casa e promette alla madre di sposare chi lei desidera.

Nota: Questo articolo sarà aggiornato settimanalmente con le anticipazioni delle nuove puntate. Torna a visitarci per non perdere nessun dettaglio sulla tua serie preferita.