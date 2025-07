Anticipazioni La forza di una donna venerdì 18 luglio su Canale 5

Le puntate di La forza di una donna continuano a emozionare il pubblico di Canale 5 con colpi di scena, tensioni familiari e momenti toccanti. Venerdì 18 luglio andrà in onda un nuovo episodio ricco di novità per Bahar, costretta a prendere una decisione difficile per il bene dei suoi figli.

Bahar si trasferisce da Hatice ed Enver

Come si legge su TV Sorrisi e canzoni, a causa delle sue condizioni di salute sempre più precarie, Bahar sceglie di trasferirsi temporaneamente a casa della madre Hatice e di Enver. La decisione nasce dal desiderio di offrire una maggiore stabilità a Nisan e Doruk, affidandosi al sostegno dei nonni.

Ad aiutarla con il trasloco c’è Arif, che si dimostra ancora una volta un punto di riferimento importante per la donna. Ma una volta arrivati a destinazione, l’atmosfera si fa subito tesa.

Anticipazioni La forza di una donna 18 luglio: lo scontro con Sirin e la freddezza di Hatice

Appena messo piede nella nuova casa, Bahar si ritrova faccia a faccia con Sirin. L’incontro tra le due non è per nulla sereno: Sirin non perde occasione per dimostrare la sua ostilità, e anche Hatice, nonostante sia la madre, si mostra distante e fredda nei confronti della figlia e dei nipotini.

L’unico a dare un caloroso benvenuto è Enver, che cerca in tutti i modi di far sentire Bahar e i bambini a loro agio, accogliendoli con gentilezza e affetto.

Ceyda rivela un segreto a Yusuf

Nel frattempo, un’altra trama secondaria prende forma: Ceyda affronta Yusuf e decide di aprirsi con lui, rivelandogli un segreto molto importante. Le sue parole potrebbero cambiare il rapporto tra i due, lasciando intuire nuove dinamiche emotive e sviluppi imprevisti.

Dove vedere La forza di una donna

Ricordiamo che La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 su Canale 5. Le puntate sono disponibili anche in streaming gratuito su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare gli episodi già trasmessi.

