Anticipazioni Forbidden Fruit venerdì 18 luglio su Canale 5

La puntata di Forbidden Fruit in onda venerdì 18 luglio su Canale 5 si preannuncia ricca di colpi di scena, con nuove tensioni sentimentali e piani segreti pronti a esplodere. Al centro dell’episodio troviamo ancora una volta Zeynep e Alihan, ma anche Yildiz, Ender e Halit, protagonisti di intrecci sempre più complicati.

Scintille tra Zeynep e Alihan: arriva Lal e rovina tutto

Come riporta TV Sorrisi e canzoni, la relazione tra Zeynep e Alihan sembra procedere a piccoli passi: i due decidono di organizzare un incontro con Yildiz, nel tentativo di consolidare il loro legame. Tutto pare andare per il meglio, ma la quiete è solo apparente.

Durante una tranquilla serata a casa di Alihan, irrompe Lal, la sua ex fidanzata, completamente ubriaca. La ragazza fa una scenata davanti a Zeynep, scatenando una forte tensione che mette in discussione il fragile equilibrio appena costruito.

Leggi anche: Le anticipazioni di tutte le puntate

Ender contro Azra: le anticipazioni di Forbidden Fruit del 18 luglio

Nel frattempo, Ender non si arrende nel suo tentativo di allontanare Halit da Azra. La donna si rivolge a Cigdem per ottenere delle foto compromettenti, decisa a mostrarle a Halit per screditare la rivale. Tuttavia, i suoi piani rischiano di non andare come previsto.

Anche Yildiz è preoccupata del legame crescente tra Halit e Azra. Vorrebbe affrontarlo, ma viene interrotta da un messaggio improvviso di Ender, che costringe Halit ad allontanarsi. Quando Yildiz riesce finalmente a parlargli, prova ad aprirsi con lui, ma la risposta di Halit la lascia senza parole.

Zehra trova i fondi grazie a Sinan

Una sottotrama interessante riguarda Zehra, che grazie all’aiuto di Sinan riesce finalmente a trovare il modo di finanziare il suo progetto personale. Un passo importante che potrebbe darle finalmente l’indipendenza tanto desiderata.

Nel frattempo, Alihan cerca un modo per riavvicinarsi a Zeynep, nel tentativo di rimediare alla tensione creata dalla scenata di Lal.

Quando va in onda Forbidden Fruit e dove vederlo

Ricordiamo che Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10 su Canale 5. Gli episodi sono disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare le puntate già trasmesse gratuitamente.

Per approfondire:

Zeynep e Alihan si sposano in Forbidden Fruit?

Chi muore in Forbidden Fruit: l’elenco dei personaggi