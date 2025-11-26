Svelato il cast e la trama di Postcard from Italy

Tutto su Postcards from Italy: cast, trama, location e prime anticipazioni sulla serie di Prime Video. Cosa sappiamo.

Postcards from Italy, il cast svelato della serie Prime Video

Prime Video ha recentemente annunciato il cast ufficiale della sua nuova serie Original italiana in lingua inglese, Postcards from Italy. La serie, diretta dalla regista premio Oscar Jessica Yu, sta già creando grande aspettativa grazie alla sua trama e al cast di attori internazionali.

Il cast e la trama di Postcards from Italy

Cosa sappiamo a proposito del cast di Postcards from Italy?

La protagonista della serie sarà l’attrice Nicole Wallace, nota per il suo ruolo nella trilogia Culpables su Prime Video, che ha riscosso un enorme successo a livello globale.

Nella serie, Wallace interpreta Mia, una giovane e viziata ereditiera newyorkese, che viene spedita a Palermo dal nonno per lavorare come agente immobiliare nell’azienda di famiglia, senza soldi né lussi. Una premessa che promette disavventure e situazioni interessanti, mentre Mia cerca di adattarsi alla sua nuova vita siciliana, lontano dalla sua comfort zone a Manhattan.

Al fianco di Nicole Wallace, troviamo un cast ricco di talenti, tra cui Sebastiano Pigazzi, Filippo De Carli e Maria Vera Ratti. Ma anche Niccolò Senni, Vincent Riotta, Paola Minaccioni e Martina Gatti.

Le location e dove vedere la serie

Qual è la location e la trama di Postcards from Italy?

La serie è stata girata interamente in Sicilia, e le bellezze dell’isola saranno sicuramente uno dei protagonisti silenziosi della storia.

Le riprese si sono recentemente concluse e la serie sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in più di 240 paesi e territori, portando la bellezza dell’Italia al pubblico internazionale.

Le prime anticipazioni

Postcards from Italy promette di esplorare temi universali come il contrasto tra mondanità e vita semplice, la scoperta delle proprie radici e il cambiamento personale.

Il tutto viene raccontato con un tono fresco e coinvolgente, grazie alla regia di Jessica Yu, che ha già conquistato il pubblico internazionale con il suo lavoro su serie di successo come Only Murders in the Building e The Morning Show.

L’attesa per il debutto di Postcards from Italy cresce e con un cast così talentuoso e una trama intrigante, sicuramente sarà una delle novità più attese dell’anno su Prime Video.

