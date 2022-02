1 Andrew Garfield vorrebbe Tom Holland presentatore degli Oscar

Le nomination agli Oscar sono uscite e Andrew Garfield è in lizza per vincere come Miglior attore protagonista per la sua performance in Tick, Tick… Boom. Per questo motivo l’attore è stato intervistato da Variety e parlando di questo traguardo ha anche rivelato che adorerebbe vedere Tom Holland come presentatore degli Oscar.

È un evento difficile. Ci sono tante persone che riuscirebbero a farlo magnificamente. Steve Martin e Martin Short sarebbero davvero incredibili. Amy Poehler e Tina Fey dovrebbero fare tutto. Tom Holland sarebbe meraviglioso.

Queste sono le parole dell’attore di Spider-Man No Way Home per supportare il suo collega Uomo Ragno.

Negli ultimi mesi si è parlato spesso della possibilità di far presentare gli Oscar a Tom Holland e Zendaya. La notizia ha fatto il giro del mondo e sono tantissimi i fan dell’MCU che vorrebbero vedere questo sogno realizzarsi. Lo stesso Holland si è detto pronto a fare questo passo, svelando che sarebbe entusiasta di coordinare l’importante serata.

Andrew Garfield ha poi parlato della cerimonia in sé, rivelando anche se si esibirà sul palco durante gli Academy Awards 2022. Ecco cosa ha detto.